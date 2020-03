Je n’ai pas pris Rozenstruik au sérieux et je l’ai payé

NORFOLK, Virginie – Andrei Arlovski admet qu’il a commis une erreur critique lors de sa dernière sortie.

Arlovski (28-19 MMA, 17-10 UFC) a fait face à un espoir invaincu Jairzinho Rozenstruik à l’UFC 244 et a été arrêté en moins d’une minute.

Une défaite qui aurait pu lui coûter sa carrière à l’UFC et son quatrième revers en cinq combats.

«Rozenstruik s’entraîne actuellement à l’American Top Team et il s’entraîne derrière les rideaux, mais mon copain qui s’entraine avec lui lui a crié le cul – et il me donne l’impression (explétif) parce que je n’ai pas pris ce combat au sérieux et j’ai payé pour », a déclaré Arlovski samedi dernier alors qu’un combattant invité à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, en Virginie.« C’était 29 secondes. Je n’ai aucune idée de la façon dont il a battu (Alistair) Overeem au cinquième tour. Donc je suppose qu’il va combattre (Francis) Ngannou en ce moment, et je ne sais pas ce qui va se passer.

“C’est une autre leçon pour moi: je dois prendre mon adversaire au sérieux.”

Arlovski affrontera ensuite le champion des poids lourds du PFL, Philipe Lins, à l’UFC sur ESPN + 32 à Oklahoma City. Avec le match à venir, il adopte une approche plus engagée.

“Je n’ai pas suivi mon plan de match (contre Rozenstruik), tout d’abord, et deuxièmement, je n’ai pas été discipliné pendant la semaine de combat”, a déclaré Arlovski. «Je suis allé au restaurant et j’ai eu un bon dîner et j’ai dit à tous mes entraîneurs:« Écoutez, cinq minutes de plus et nous retournons au restaurant. »(Expletive) arrive, vous savez, et Dieu merci, je continue de me battre et je suis toujours à l’UFC. Cela fait déjà trois mois que je n’ai même pas de verre de vin ou de bière, et j’ai encore choisi ce qui est le plus important pour moi – et je dois juste me rappeler pourquoi je fais ça. “

Il affrontera un autre combattant formé par l’ATT à Lins, et c’est une confrontation que ses entraîneurs n’aimaient pas trop.

“C’est à l’UFC – je ne choisis jamais mes adversaires, et je veux juste me battre en général”, a déclaré Arlovski. «Certaines personnes (n’étaient) certainement pas heureuses d’ATT que je me batte contre Philipe, mais ce n’est rien de personnel. C’est une affaire. “

