“Je ne me bats pas” lors d’un événement de l’UFC le 9 mai

Alors que la majorité des combattants de l’UFC semblent prêts et prêts à concourir pendant la pandémie mondiale de coronavirus, Amanda Nunes n’en fait apparemment pas partie.

Selon la présidente de l’UFC Dana White, Nunes, championne des poids plumes et des poids coqs de l’UFC, devrait défendre son titre de 145 livres contre Felicia Spencer le 9 mai à un endroit à déterminer.

Pas si vite, dit Nunes.

“En fait, je ne me bats pas le 9 mai”, a déclaré Nunes à CBS Sports lundi. “Je vais me battre, (mais) je ne sais pas encore. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour moi de me battre en ce moment. Laissez ce coronavirus passer un peu pour que je puisse au moins avoir un camp complet. Nous pouvons peut-être voir vers juin, (mais) voyons ce qui va se passer. Mais je ne me bats pas (9 mai). “

Au moment d’écrire ces lignes, l’UFC n’avait pas encore répondu à la demande de commentaires de MMA Junkie.

L’UFC a été la dernière grande organisation sportive à arrêter ses opérations avec l’annulation de l’UFC 249 et de tous les événements futurs indéfiniment plus tôt ce mois-ci. Cependant, ce n’était qu’une question de jours avant que White ne revienne pour insister sur le fait qu’un événement comprenant trois combats de titre aurait lieu le 9 mai dans un lieu inconnu.

Nunes (19-4 MMA, 12-1 UFC) et Spencer (8-1 MMA, 2-1 UFC) ont été réservés pour co-titre UFC 250 le 9 mai début mars, avant que les inquiétudes COVID-19 ne provoquent le monde du sport. éteindre. Depuis lors, les ordres de rester à la maison restent en vigueur dans tous les États du gymnase à domicile des États-Unis Nunes, l’American Top Team à Coconut Creek, en Floride, reste ouvert uniquement aux combattants professionnels se préparant pour les combats. Les limites avec qui elle peut s’entraîner et comment elle s’entraîne ne suffisent pas pour que Nunes veuille continuer.

Cependant, Nunes se concentre sur la lutte contre Spencer et espère que cela se produira en juin, en supposant que le calendrier de l’UFC fonctionne.

“J’aime beaucoup ce match”, a déclaré Nunes. «J’aime combattre des filles comme elle – dure, je veux me battre tout le temps, elle n’est pas une combattante en cours d’exécution. Elle va vraiment apporter ça, et j’adore ça. Cela fait ressortir le meilleur de moi. »

Mais pas pour le moment dans des circonstances moins qu’idéales.

