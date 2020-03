Je ne peux pas laisser Alex Oliveira se mettre à l’aise à l’UFC 248

Max Griffin sait quel genre de combat il doit mener à Alex Oliveira.

Griffin (15-7 MMA, 3-5 UFC) ouvre la carte principale de l’UFC 248 quand il affronte Oliveira (20-8-1 MMA, 9-6 UFC), dans un match stylistique attrayant qui fait couler son jus.

“C’est un combattant passionnant qui l’apporte et est toujours amusant à regarder”, a déclaré Griffin à MMA Junkie. “Donc, aller contre un vrai guerrier m’a fait danser hors du lit quand j’ai reçu l’appel.”

Oliveira a été impliqué dans certaines guerres pendant son mandat à l’UFC qui lui ont valu quatre bonus pour ses efforts. Mais Griffin voit un chemin spécifique vers la victoire.

“Il est assez sauvage – je ne peux pas le laisser s’y mettre à l’aise”, a déclaré Griffin. «Je vais donc lui mettre la pression et ne pas lui laisser de la place pour respirer. Il n’aime pas ce genre de combat, et c’est ce que je vais faire.

“Je vais finir cet homme. Beaucoup de respect (pour lui), mais c’est moi ou lui, et ça va être lui. “

Griffin a une fiche de 2-3 lors de ses cinq derniers combats, mais détient de solides victoires contre Mike Perry et Zelim Imadaev. Il vient de perdre une décision unanime contre Alex Morono en octobre dans un combat dont il a dit qu’il avait pris quelques points positifs.

“J’ai eu de bonnes victoires et quelques défaites au rasoir”, a déclaré Griffin. «Ce que j’ai appris lors de mon dernier combat est la sortie. J’ai reçu un coup de pied dans la tête avec Morono à la fin du deuxième, (mais) je suis sorti ce troisième et je l’ai roulé. C’est le premier combat que je n’étais pas du tout fatigué. Je viens chaud. Je pourrai utiliser mes nouvelles forces et faire le travail avec autorité. “

Pour ce camp d’entraînement, Griffin a passé du temps à s’entraîner au sein de l’équipe Alpha Male, en travaillant spécifiquement avec 13 fois championne du monde de kickboxing Slava Borshchev.

Après s’être battu trois fois en 2019, Griffin cherche à refléter cette activité – sinon plus.

“Je veux me battre autant que possible – le plus, le mieux”, a déclaré Griffin. “Je vise au moins quatre (fois en 2020) – peut-être même quelque chose de court préavis si l’occasion se présente. Je suis toujours au gym.

«Cette victoire sera majeure. C’est le coup d’envoi de la carte principale de l’UFC 248 – beaucoup d’yeux. Il est temps pour le rachat de Max ‘Pain’ Griffin, et il ne pourrait pas être sur une meilleure scène. Après cela, je peux voir un lancement vers un co-principal ou un principal (événement) quelque part. Je cherche quelqu’un de bien – peut-être (Santiago) Ponzinibbio ou (Donald) Cerrone, (Carlos) Condit, (Robbie) Lawler. “

