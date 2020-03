Je ne sais pas si Conor McGregor veut attendre Khabib

Dana White ne sait pas si Conor McGregor est prêt à attendre Khabib Nurmagomedov.

White a dit à TMZ si Nurmagomedov dépassait Tony Ferguson à l’UFC 249, alors c’est le combat à mener.

Mais avec le combat prévu pour le 18 avril, et Nurmagomedov ne participant généralement que quelques mois après le ramadan, ce serait une longue mise à pied pour McGregor.

McGregor a battu Donald Cerrone à l’UFC 246 en janvier et semble déjà impatient de revenir.

“Khabib, s’il gagne – mais je ne sais pas si Conor veut l’attendre. Nous verrons ce qui se passera », a déclaré White. “Conor pourrait ne pas attendre.”

Malgré Nurmagomedov, qui a soumis McGregor lors de sa première sortie, disant sans cesse qu’il n’est pas intéressé par un match revanche, White continue de pêcher pour le combat.

“Ils se détestent”, a déclaré White. “Si vous pensez que vous allez faire une interview avec Khabib et qu’il va dire de grandes choses sur Conor McGregor, cela ne se produira jamais. Si vous interviewez Conor McGregor, il ne dira jamais grand chose sur Khabib. Ils se détestent.

«Tout d’abord, Conor ne choisit pas à la main ses adversaires. Conor McGregor a combattu quiconque que nous lui avons demandé de combattre et qui était disponible. Je veux dire, les gars se sont retirés de Conor deux ou trois fois. Conor est littéralement allé au gymnase et a dit: «Dis-moi qui je me bats.»

