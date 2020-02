Timothy Johnson n’a pas été re-signé par l’UFC malgré sa victoire.

Johnson (12-6 MMA, 0-2 BMMA) a compilé un record de 4-3 à l’intérieur de l’octogone, mais admet que sa libération de l’UFC n’a pas été une surprise.

Son style de combat ne l’a tout simplement pas coupé, mais Johnson a dit qu’il n’y avait pas de mauvaise volonté.

“Honnêtement, mon contrat a expiré et il n’y a pas eu beaucoup d’intérêt de ma part en me signant à nouveau”, a déclaré Johnson à MMA Junkie. «Je pense que cela a beaucoup à voir avec mon style de combat. Je serai la personne la plus honnête à mon sujet. Je ne suis pas un combattant divertissant. Je le sais, et malheureusement, notre jeu final est de mettre les extrémités arrière dans les sièges. Et quels que soient les records, vous pouvez même regarder (combattant PFL) Jared Rosholt. Je pense que son record à l’UFC était de 6-2 ou quelque chose comme ça, et il a été (libéré). C’est son style de combat. Je ne peux donc pas avoir beaucoup de haine pour ça. “

Dans son dernier combat avec la promotion, Johnson a marqué une victoire unanime sur Marcelo Golm lors de l’UFC Fight Night 125. Il a utilisé une approche très serrée et a essayé de porter Golm.

Cette stratégie a peut-être finalement contribué à lui coûter son emploi, malgré la victoire.

“Je suis entré dans ce combat en essayant de décrocher une victoire afin que je puisse obtenir un nouveau contrat, mais en fait cela a fonctionné contre moi”, a-t-il déclaré. “Mais je suis heureux maintenant où nous en sommes, et tout continue.”

Johnson a signé avec Bellator, mais n’a pas encore décroché sa première victoire promotionnelle. Il a subi des pertes consécutives par arrêt face à Cheick Kongo et Vitaly Minikov.

Il revient à l’action le 21 février au Bellator 239 quand il affronte la star montante invaincue des poids lourds Tyrell Fortune.

C’est une position familière pour Johnson, qui est habitué à assumer des perspectives très vantées comme Shamil Abdurakhimov et Marcin Tybura, tous deux qu’il a battus pendant son mandat à l’UFC.

“Ma carrière à l’UFC, je pense que j’ai combattu pendant trois ou quatre débuts (opposants)”, a déclaré Johnson. «C’était mon surnom. Si vous voulez être un portier, appelez-vous le «tueur de prospects», car j’ai en quelque sorte battu beaucoup de prospects. »

.