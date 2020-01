Je ne suis un combat facile pour personne

LAS VEGAS – Aleksei Oleinik pense qu’il est un combat difficile pour quiconque dans la division des poids lourds.

Il affrontera Maurice Greene samedi sur la carte principale de l’UFC 246 et entrera dans la cage avec un gros avantage d’expérience.

Oleinik (57-13-1 MMA, 6-4 UFC) est le premier combattant de l’histoire du MMA à avoir combattu professionnellement en quatre décennies différentes, des années 1990 à 2020.

Greene, ancien combattant de l’Ultimate Fighter, est parti 3-1 dans sa carrière à l’UFC et a une grande opportunité devant lui sous un nom notable à Oleinik. Mais Oleinik prévient qu’il est une sortie sévère pour quiconque y entre avec lui.

“Il est jeune, il est très grand et il a très soif de victoire”, a déclaré Oleinik au MMA Junkie jeudi. “Mais je pense que je ne suis pas un gars facile pour aucun adversaire. Maurice Greene, des gars du top 20, du top 10 ou même du top cinq – je ne suis un adversaire facile pour aucun gars. “

Oleinik a été arrêté lors de ses deux dernières sorties. Il s’est cassé une jambe lors de sa dernière défaite contre Walt Harris en juillet, qui n’a duré que 12 secondes. Il a atterri maladroitement après avoir été largué.

“Je me suis cassé la jambe lors de mon dernier combat, et c’était (surprenant) pour moi, pour les médecins et pour mon adversaire parce qu’il ne m’a pas touché la jambe”, a déclaré Oleinik. «Il m’a frappé à la tête, j’ai (eu) renversé, et ma jambe n’est pas restée très correctement sur le sol, et (c’était) juste cassée et j’ai eu une douleur (et) un choc. Médecins, hôpitaux, tout – ce ne fut pas une très bonne expérience. “

Il a rejeté toutes les rumeurs de départ à la retraite, et Oleinik, 42 ​​ans, est heureux d’inspirer les autres qu’avec un esprit fort, vous pouvez continuer à faire du camionnage.

“Je montre aux jeunes, aux jeunes sportifs et à de nombreux fans d’arts martiaux mixtes et du monde entier que vous pouvez le faire (à) 18 ans”, a-t-il déclaré. «Vous pouvez le faire à 25 ans. Vous pouvez le faire à 30, 35, 40 et plus de 40 ans. Vous pouvez vous battre au plus haut niveau. (Peu importe) combien vous avez d’argent (ou) quel âge avez-vous. Plus important (est) votre mentalité et la force de votre cœur et de votre âme. »

L’UFC 246 a lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas avec une carte principale de 12 combats diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

