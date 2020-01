Vous savez que le proverbe japonais “Tombez sept fois, tenez-vous debout huit.” Eh bien mon histoire est de vous casser le bras trois fois, continuez à vous battre quatre. N’importe qui pourrait choisir d’abandonner ici, ce serait la chose la plus simple à faire. Mais le faire ensemble alors que tout le monde comprendrait si vous vous effondriez, c’est la vraie force. Oui, je me suis encore fracturé le bras. Non, ce n’est pas la fin de mon histoire. Il s’agit d’une très petite fracture qui ne prendra que 6 à 8 semaines pour guérir. Mon docteur a dit que je serai de retour prêt à me battre en mai. C’est la deuxième fois que je perce un trou de vis où se trouve ma plaque dans mon bras, une troisième pause à un troisième endroit. Je sais que je dois ajuster ma formation maintenant que j’ai une plaque permanente et des vis dedans. Je ferai ces ajustements et je reviendrai avec succès comme je l’ai fait auparavant. Je ne vais nulle part, je n’ai que 25 ans et je suis un gangster fighter. Je ferai mon retour à l’UFC en mai. Dieu voulait juste que j’aie un peu plus de patience. Envoyez-moi de bonnes vibrations #fanzants, je pourrais utiliser un peu d’amour 💗

VanZant n’a pas concouru depuis l’UFC sur ESPN + 1 en janvier 2019, où elle a remporté une victoire sur Rachael Ostovich. “Jauge 12” a été programmé dans plusieurs combats depuis lors, mais rien ne s’est concrétisé en raison des blessures.

Il est bien connu que VanZant n’a plus qu’un combat à faire sur son contrat avec l’UFC, et elle a clairement indiqué qu’elle avait l’intention de tester le marché de l’agence libre une fois ce combat terminé. Son mari, Austin Vanderford, est un combattant de poids moyen pour Bellator.

Il faudra encore un peu de temps avant que VanZant n’obtienne cette expérience d’agence gratuite. Elle doit maintenant endurer le processus de réadaptation après un autre revers de blessure.

