“Je ne voudrais pas regarder” ma victoire de l’UFC Norfolk contre Garcia

NORFOLK, Va. – Luis Pena a battu Steve Garcia avec une décision unanime samedi de fermer la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, Va.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Pena, qui est revenu dans la colonne des victoires et a remporté trois de ses quatre derniers matchs.

Résultat: Luis Pena bat. Steve Garcia par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Pena (8-2 MMA, 4-2 UFC), Garcia (11-4 MMA, 0-1 UFC)

Statistique clé: Garcia a devancé Pena 89-27, mais c’est le contrôle de Pena sur la toile qui a semblé gagner les juges.

Pena sur le moment clé du combat

«Il y avait définitivement un moment où je lui tournais le dos et je pensais:« Oubliez ça. Laisse-moi pousser et tenir cette chose debout et frapper. »Mais ensuite je suis revenu en moi et je me suis concentré sur la victoire. Autant que je veux divertir, je veux gagner et je dois gagner cet argent. »

Pena sur un changement d’adversaire au début de la semaine de combat

“Autant que je voudrais dire que le changement d’adversaire de dernière minute m’a dérangé, une fois que je suis arrivé, ce n’était qu’un combat. Ce fut un grand changement de style, et nous avons dû refaire le plan de match à la volée, mais je ne peux pas l’utiliser comme excuse. “

Pena à propos d’un spectacle la prochaine fois

“Je suis content de la victoire, mais ce n’est pas comme ça que j’aime le faire. C’est mon travail, c’est ma carrière, et je veux faire un show pour les fans. Parfois, lorsque vous êtes dans cette situation, vous devez faire ce que vous avez à faire. Mais je suis un artiste. Je vais là-bas et je fais un spectacle pour mes fans. J’aime quand les gens me disent qu’ils aiment me voir me battre, et je ne voudrais pas regarder ce combat. “

Pour en savoir plus sur Pena, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

