“Je préfère perdre avec Paul Felder que gagner avec les autres”

Dans des déclarations récentes, Duc Roufusentraîneur de Paul FelderIl a fait ces commentaires, entre autres sur les juges:

«Lorsque les juges font des erreurs, ils rentrent à la maison avec le même salaire. Paul Felder a perdu 82 000 $ à cause des juges. C’est beaucoup d’argent. “

Plus récemment, il est apparu au Luke Thomas Show sur Sirius XM pour continuer à parler du dernier combat de son élève et de une éventuelle revanche.

«La défaite l’a emporté avec dignité, avec respect, en véritable artiste martial, en homme de caractère. Je préfère perdre avec Paul que gagner avec certains combattants. Je suis fier d’être son ami. Aimable dans la victoire, aimable dans la défaite. Je pense que c’était un combat légendaire (contre Dan hooker).

«J’ai envoyé un message à Dana White après le combat et il ne m’a toujours pas répondu mais J’ai demandé une revanche le 15 août à Dublin. Ce serait un grand événement stellaire pour cet événement. Je pense qu’ils méritent une revanche. “

Le match revanche pourrait avoir lieu mais il y en a assez pour août et les deux combattants pourraient avoir un autre combat à la fois. Mais nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois car ils doivent encore se remettre de leurs blessures et trouver d’autres adversaires. Pourtant, il semble peu probable que Felder vs Hooker se répète bientôt.

Lecteurs, êtes-vous d’accord avec le duc Roufus?