Il peut y avoir une file d’attente de personnes faisant la queue pour critiquer Jon Jones après le dernier coup de pinceau du champion des poids lourds légers de l’UFC avec la loi, mais vous ne trouverez pas Michelle Waterson parmi eux.

Waterson, le concurrent des poids-paille de l’UFC, connaît Jones depuis des années, avec les deux membres de longue date de l’équipe Jackson-Winkeljohn à Albuquerque, NM. que la critique.

«J’adore Jon et je souhaite le meilleur pour lui et sa famille», a déclaré Waterson à MMA Junkie. “Il n’a rien fait d’autre que de vraiment me soutenir, ma carrière, ma famille et l’équipe.”

Jones a été arrêté aux premières heures du 26 mars à Albuquerque et inculpé de CFA aggravée, d’utilisation négligente d’une arme à feu, de possession d’un conteneur ouvert et d’aucune preuve d’assurance. Il a plaidé coupable auprès des procureurs et évité la prison après que son équipe juridique ait conclu un accord.

Au lieu de cela, il recevra 96 ​​heures de garde en milieu communautaire, un an de probation supervisée, un minimum de 90 jours de thérapie ambulatoire – qui sera effectuée par vidéoconférence en raison de la pandémie de COVID-19 – et 48 heures de service communautaire. Il a ensuite publié une déclaration reconnaissant qu’il avait «une relation malsaine avec l’alcool».

Ses derniers numéros ont amené de nombreuses personnes à la fois dans le sport et sur les réseaux sociaux à proposer leur point de vue sur Jones, sa situation et son comportement. Mais Waterson a dit qu’elle ne pataugerait pas avec eux. Au lieu de cela, elle a dit qu’elle serait toujours disponible si son coéquipier en difficulté avait besoin d’aide.

«C’est un gars formidable», a-t-elle déclaré. «Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie personnelle et, honnêtement, ça ne me regarde pas. Il a toujours été là pour moi et je serai toujours là pour le soutenir dans sa vie. Il y a des problèmes plus profonds, et ce n’est à personne de juger ce qui se passe dans sa vie. »

