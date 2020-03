Je suis un combat à haut risque pour Demian Maia à l’UFC Brasilia

Gilbert Burns pense que Demian Maia fait une erreur en se battant contre lui.

Burns (17-3 MMA, 10-3 UFC) affronte Maia (28-9 MMA, 22-9 UFC), ce samedi à l’UFC sur ESPN + 28 co-événement principal dans un match intrigant entre deux des grapplers les plus accomplis dans le sport.

Mais Burns, qui a dit qu’il était heureux d’aller sur le terrain si nécessaire, pense que la différence dans le combat sera sa frappe.

“Je suis confiant de la victoire”, a déclaré Burns au MMA Junkie. «Je pense que j’ai plus qu’assez d’outils pour vaincre Demian. Je sens que ma frappe est plus développée. J’ai confiance en mon jiu-jitsu de haut niveau. Je participe activement à la compétition. C’est à jour. Je me vois avoir une victoire dominante.

«Il lui a fallu un certain temps pour accepter de me faire face, mais il l’a finalement fait. Je pense qu’il est très dur et expérimenté. Ce combat a beaucoup de sens pour moi. Une victoire dominante me placerait dans le top-6. C’est un combat à haut risque pour lui. Mon jiu-jitsu est tout aussi bon et je fais mieux en frappe, donc il prend un gros risque. “

S’entraînant à Sanford Mixed Martial Arts en Floride, Burns a remporté ses quatre derniers matchs de suite et a une fiche de 2-0 depuis qu’il a grimpé jusqu’à 170 livres de son précédent domicile en poids léger. Il voit la lutte avec l’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC et 31 vétérans de l’UFC Maia comme une relève de la garde.

“Il s’agit d’un choc des générations”, a déclaré Burns. «J’appartiens à une race plus récente. Je sais qu’il ne prévoit de combattre que deux fois plus. Je me considère comme la continuation de l’héritage du jiu-jitsu de Demian. Sauf que mon style est amélioré. Nous combinons boxe et lutte. Il a fait sa marque dans ce sport, mais c’est maintenant mon tour. »

L’UFC sur ESPN + 28 a lieu à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia. La carte est diffusée dans son intégralité sur ESPN +.

.