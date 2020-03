Je suis une force avec laquelle il faut compter

Alors qu’elle est à l’UFC depuis moins de trois ans, la course octogonale de Sijara Eubanks a été une affaire de montagnes russes. Pas plus, dit-elle.

“Quand je me bats au mieux, quand je suis le meilleur” Sarj “que je puisse être, les combats sont passionnants”, a déclaré Eubanks au MMA Junkie. «Les 15 minutes du combat contre Aspen Ladd ont été passionnantes, à mon avis. En ce qui concerne le combat contre Bethe Correia, je pensais l’avoir apporté les cinq premières minutes, puis je ne peux vraiment pas comprendre exactement ce qui s’est passé dans mon esprit pendant le reste du combat, mais je ne le rapportais plus . Je n’exerçais simplement pas la pression. Je ne ripostais pas comme je le sais. Donc c’était juste la chose la plus importante, c’est juste de rester agressif et de rester fidèle à moi-même pendant les 15 à 25 minutes que je vais être dans la cage. “

Eubanks, bien sûr, est entrée à l’UFC en tant que membre de la distribution de “The Ultimate Fighter 26”, où elle a fait son chemin vers la finale et a obtenu le droit de concourir pour le titre inaugural de poids promotionnel féminin de la promotion. Cependant, elle a été retirée de la carte alors qu’elle tentait de prendre du poids et n’a pas pu se battre pour la ceinture.

Les Eubanks ont ensuite remporté des victoires consécutives contre Lauren Murphy et Roxanne Modafferi, même si elle a manqué de poids dans cette dernière. Depuis, elle a augmenté de 135 livres, mais a abandonné ses décisions consécutives à Ladd et Correia.

Eubanks (4-4 MMA, 2-2 UFC) devrait maintenant revenir lors de l’événement UFC 249 du mois prochain, où elle devrait affronter Sarah Moras (6-5 MMA, 4-3 UFC) lors de la carte du 18 avril, qui actuellement recherche un lieu d’accueil approprié en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Eubanks a déclaré qu’elle n’avait pas eu de réaction immédiate lorsque le match a été présenté par son manager, Ali Abdelaziz.

“Je l’ai vue sur” The Ultimate Fighter “”, a déclaré Eubanks. «Je pensais que le match était super. De toute façon, je ne suis pas pointilleux sur mes rencontres. Habituellement, peu importe qui ils me donnent, je me dis “Bien sûr”.

«Je fais confiance à Ali et à mes cornermen, pour ce qu’ils pensent être le mieux pour moi. Ils ont dit: «Sarah», j’ai dit: «Bien sûr». »

C’est une confrontation importante pour Eubanks. Après tout, trois défaites consécutives ne sont jamais une bonne chose à l’UFC, et elle se rend compte de l’importance de remporter une victoire. Elle pense qu’une grande partie de la clé se résumera simplement à maintenir son intensité élevée du début à la fin.

“Un grand accent a été mis non seulement sur mon cardio en général, mais plus particulièrement sur mon cardio de lutte et de lutte”, a déclaré Eubanks. «Parce que je veux pouvoir mener ce combat de haut niveau et passionnant de cloche à cloche. Je ne pense tout simplement pas que j’ai fait ça avec Bethe, donc nous allons nous assurer de régler cela d’ici le 18 avril. “

Si tout se passe bien, Eubanks pourrait enregistrer sa première victoire dans la division poids coq et prouver qu’elle possède toujours les talents qu’elle a montrés lors de sa course «TUF». Mais elle insiste sur le fait que les critiques agréables ne sont pas une priorité en ce moment. Eubanks dit qu’elle sait ce qu’elle peut faire dans la cage, et c’est la référence cette fois-ci.

“Le but est de prouver mon point de vue”, a déclaré Eubanks. «Je ne sors pas vraiment pour prouver quoi que ce soit aux gens, en soi, mais surtout avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, avant même qu’il ne se transforme en pandémie, c’était juste une sorte de moi et de lutte. Le but était de prouver, regardez, je suis ici, et je suis une force avec laquelle il faut compter. C’est tout ce que c’est. Je suis ici pour me battre. “

