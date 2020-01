“Je vois beaucoup de trous” dans le jeu de Conor McGregor

Quand il s’agit de briser ses adversaires potentiels, Jorge Masvidal se résume à une équation de base.

Le champion «BMF» de l’UFC est apparu mardi au «The Rich Eisen Show» à Miami, où il a expliqué comment il adopte une approche mathématique pour ses prochains combats, y compris une confrontation potentielle avec Conor McGregor.

“Si vous ne savez pas trop sur les combats, cela peut sembler arrogant, mais un bon entraîneur de football qui voit constamment des ouvertures, il dit:” Mec, nous pouvons courir le ballon, nous pouvons le lancer “, toute cette folie,” Expliqua Masvidal. “C’est juste des maths pour moi, mec, et quand je vois Conor, je vois beaucoup de trous d’un point de vue technique. (Si) je suis entraîneur et je conseille à mon athlète la meilleure façon de battre ce gars, je vois là de nombreux scénarios mathématiques. “

Par des «scénarios mathématiques», Masvidal a expliqué comment il considère chaque adversaire potentiel comme une équation à résoudre, et il a dit qu’il avait un affrontement avec McGregor tous présentés comme un jeu de football ou une équation mathématique.

“Je vois les X et les O, je vois la racine carrée de son visage multiplier mes chiffres, je vois toutes ces choses en permanence”, a-t-il déclaré. «C’est comme la seule chose pour laquelle je suis un savant. Quand il s’agit de se battre, tout le monde ici a un numéro sur son visage, (ou) la division, la multiplication. C’est juste quelque chose que Dieu m’a offert, donc je suis vraiment bon dans ce domaine. “

Lorsque “Gamebred” applique ses “maths Masvidal” à un affrontement potentiel de McGregor, il voit une équation qui produit un résultat gagnant pour lui-même.

“Ce n’est pas que son jeu n’est pas bon, parce que son jeu est génial, mais quand je fais le calcul et que je vois les chiffres dans ma tête et que je vois les ouvertures dont je peux profiter – je me penche très lourd vers moi”, dit-il m’a dit.

Malgré sa volonté de faire face à McGregor et sa forte confiance dans la victoire s’il le fait, “Gamebred” dit que le match semble peu probable, avec l’équipe de McGregor – et le président de l’UFC Dana White – apparemment désireux de prendre “The Notorious” dans une direction différente .

“Vous ne pouvez pas me demander cela; vous devez demander cela à Conor », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé pourquoi le combat ne se déroulait pas ensuite.

«L’UFC a un président, comme le PDG ou comme ils veulent l’appeler. Et quand ils lui ont demandé pourquoi le combat n’avait pas lieu, il l’a dit de la meilleure façon possible, et il a dit que j’étais trop d’homme pour lui, ce qui signifie que je suis trop d’homme pour lui, je ne peux pas demander à ce gars de se battre moi. C’est ce que c’est.

«Ma volonté, ma taille, ma détermination, mêlées à je ne suis pas un lâcheur – je n’ai jamais tapé dans ma vie – il sait que c’est un type de chien différent ici. Je suis trop homme pour lui à tous points de vue. Notre direction s’est entretenue. Ce n’est pas dans leur avenir. Ce n’est pas quelque chose qu’ils veulent. “

Bien que Masvidal semble résigné à la possibilité que McGregor ne le combatte pas, le natif de Miami a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec l’Irlandais et lui souhaitait bonne chance dans sa quête pour reprendre le titre des poids légers de l’UFC. Mais il a terminé avec un avertissement, juste au cas où le Dubliner changerait d’avis et aurait envie d’un autre voyage de retour au poids welter.

“Va faire ton truc,” dit Masvidal. “Retournez dans votre division, faites ce que vous allez faire. Que vous gagniez ou perdiez, cela ne me regarde pas. Allez faire vos affaires. Mais à 170 ans, il n’y a qu’un seul shérif en ville.

«Je ne dis pas qu’il a peur, parce que quiconque fait cette marche, qui monte dans la cage et combat les champions qu’il a combattus, ce n’est pas qu’il a peur. Mais ce n’est pas un bon résultat (s’il me combat). »

