Jedrzejczyk était aveugle d’un œil pendant des jours après la perte de Zhang à l’UFC 248

Il s’est déjà passé tellement de choses en 2020 qu’il est difficile de se souvenir parfois que nous ne sommes que dans trois mois. Mis à part les événements mondiaux, nous avons déjà assisté à un épique candidat du combat de l’année dans Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk de l’UFC 248. Il est présenté comme l’un des meilleurs combats de WMMA de tous les temps, et j’ai des doutes qu’il sera dépassé jusqu’à ce que Zhang et JJ se rencontrent inévitablement.

Mais ne précipitons pas ce match revanche, même en tenant compte de la proximité des choses sur les cartes de score. C’est le genre de combat qui a clairement marqué les corps des femmes impliquées, un fait qui est parfois négligé dans ce sport. Jedrzejczyk en particulier a fini par avoir l’air assez horrible après le match avec un hématome massif sur son front qui la faisait ressembler à une extraterrestre.

Cette masse frontale massive s’est ensuite transformée en la plus grande ecchymose que j’ai jamais vue, rendant le visage entier de Joanna noir pendant une semaine. Elle a eu la gentillesse de partager le processus de guérison sur les réseaux sociaux, et nous sommes heureux d’annoncer que tout revient à sa place … avec un peu d’aide.

“Hier, j’ai dû faire une” vérification corporelle “avec Kamil Iwanczyk pour m’assurer que les ecchymoses, qui peuvent parfois être dangereuses, soient correctement absorbées”, a écrit Jedrzejczyk sur Instagram. «Finalement, nous avons décidé d’utiliser du ruban adhésif pour m’aider à me remettre en forme plus rapidement. Comment est ta journée?”

. Rany powojenne z 7. marca jeszcze się goją, ale dzisiaj kamuflaż pełną parą nie tylko na ubraniu, ale i na buziaku. Mój fizjo zawsze mówi, że na mnie wszystko «goi się jak na psie». Nie brzmi à dobrze, ale znaczenie jak najbardziej dobre. Wczoraj musiałam odbyć „przeglad” ciała u @kamiliwanczyk, aby mieć pewność, że siniaki, które czasami mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia, odpowiednio się wchłaniają. Finalnie postanowiliśmy nałożyć na buziaka tape, który pomoże mi szybciej wróci do pełni sprawności. Jak Wasz dzień? Nie zwariowaliście jeszcze w czterech ścianach? . Les blessures d’après-guerre du 7 mars guérissent toujours, mais aujourd’hui j’ai décidé de porter des vêtements complets et un camouflage facial. Mon physiothérapeute dit toujours que je “guéris comme un chien”. Peut-être que cela ne sonne pas bien, mais a certainement une signification positive. Hier, j’ai dû faire une “vérification corporelle” avec @kamiliwanczyk pour m’assurer que les ecchymoses, qui peuvent parfois être dangereuses, soient correctement absorbées. Finalement, nous avons décidé d’utiliser du ruban adhésif pour m’aider à me remettre en forme plus rapidement. Comment est ta journée? J’espère que vous ne devenez pas fou enfermé dans quatre murs? #armygirl #camouflage # camouflé # camouflagejacket #zara #taping #kinesiotaping #war #battle # ufc248 #speedrecovery #healingprocess #wmma #ufc

Dans le dernier épisode du podcast Eurobash de MMA Fighting, elle a donné un peu plus de détails sur ce que c’est que d’avoir son visage mutilé comme ça et de ne pas savoir avec certitude si cela va laisser des marques permanentes.

“Je me déteste quand je suis comme ça, mais c’est le prix que nous devons payer”, a déclaré Jedrzejczyk. «Il y a toujours un pire aspect à votre travail ou à votre profession. Je déteste ça, mec, je déteste ça et je veux prendre soin de ma santé. Être un athlète, être dans ce sport, cela change votre corps. Cela change votre tête, votre esprit, votre apparence et votre façon de marcher. Cela m’a coûté beaucoup de sacrifices, de changements dans mon corps et je suis toujours une femme, je veux être attirante. Et je veux être une mère à l’avenir, donc bien sûr, je veux toujours prendre soin de ma santé. À l’UFC, vous avez tout, de bons soins de santé et ils prennent toujours bien soin de nous. »

«Il y a encore quelques contusions, mais je riais des mèmes après mon combat. Même si je me suis coupé des réseaux sociaux, je riais toujours, oh c’est drôle. Mais je vous dis les gars du lendemain, le gonflement de mon front a diminué et je n’ai pas pu voir mon œil gauche pendant deux jours. J’avais une vision de seulement cinq pour cent dans mon œil gauche – c’était assez rude, tu sais? Mais c’est comme ça, le gonflement a baissé et tout va bien. »

«J’avais une radiographie, j’avais une échographie, j’avais tout», a-t-elle ajouté. «Je suis allé chez le chirurgien plasticien en Pologne et j’ai une petite intervention médicale à l’oreille. Mais tout va bien avec ma tête et je vais bien mec! Je vais bien. En bonne santé. Toujours fou, mais sain! “