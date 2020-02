Jedrzejczyk veut-il la trilogie avec Rose?

Joanna Jedrzejczyk est sur le point de combattre Zhang Weili le 7 mars à l’UFC 248 pour le Championnat du monde de poids de paille. Le combattant polonais tentera de récupérer la couronne Rose Namajunas il l’a arraché fin 2017. Elle le perdrait avec Jessica Andrade À la mi-2019, il tomberait en Chine en août dernier.

En même temps, Namajunas affrontera Andrade lors d’un match revanche le 18 avril à l’UFC 249. Il semble clair que les vainqueurs des deux combats s’affronteront pour le titre; afin que vous puissiez donner l’occasion de la trilogie Joanna vs Namajunas. Maintenant, en pensant à ce qui pourrait arriver, les Polonais veulent-ils un troisième combat avec Rose?

Joanna vs Namajunas 3 en 2020?

Cela a dit au challenger actuel du titre à BJPENN.com:

«Mon équipe et moi sommes très fiers de la façon dont j’ai combattu la dernière fois contre Rose Namajunas. Le combat pouvait aller de part et d’autre, mais je n’en ai peut-être pas fait assez. Maintenant je sais qu’être à 100% peut la vaincre. Je suis content que Rose soit de retour. Nous verrons ce qui se passera, mais cela a du sens et ce serait un combat d’argent. Je voudrais le faire“.

Maintenant, nous avons tous les deux la victoire. Bien que le troisième combat puisse également avoir lieu si les deux perdent de leurs combats. Si cela se produit enfin, nous devrions probablement attendre l’été ou après l’été; mais cela valait sûrement la peine d’attendre, comme les deux autres fois où ils se sont rencontrés.