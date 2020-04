Jeff Hughes subit un coup financier majeur en raison de l’épidémie de COVID-19, mais «je ne le fais pas pour un chèque de paie»

Jeff Hughes n’a jamais dépendu de sa carrière de combattant pour fournir son seul revenu, mais la récente pandémie de coronavirus a touché son compte bancaire de toutes parts.

La perspective des poids lourds était initialement prévue pour concourir à l’UFC sur ESPN 8 à Columbus, Ohio, mais la carte entière a été reportée en raison de l’épidémie de COVID-19. En plus de son combat annulé, le travail de jour de Hughes dans une école locale a été suspendu lorsque le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a suspendu ses cours jusqu’au 1er mai au moins.

Malgré les contraintes financières, Hughes ne se lance pas dans une pitié. Il espère juste qu’il se remettra au travail le plus tôt possible.

“C’est quelque chose à craindre”, a déclaré Hughes au MMA Fighting. “Lorsque vous êtes à ce niveau, le niveau auquel je suis, je suis à peu près au bas du baril pour l’UFC. Je ne suis pas l’événement principal. Je ne suis pas sur la carte principale. Je suis sur les préliminaires, ce qui est génial, mais je ne suis pas payé comme ces gars de l’événement principal. Donc ça craint vraiment quand on compte sur ce chèque de paie et que ça ne vient pas.

«C’est un peu effrayant, mais tout le monde passe par là. Ce n’est pas comme si c’était juste moi. J’essaie de rester positif, et nous faisons tout ce que nous pouvons en tant que société pour avancer et revenir à la normale. “

À vrai dire, Hughes dit que manquer le chèque de règlement qu’il devait recevoir à l’UFC sur ESPN 8 est le moindre de ses soucis.

Après avoir remporté son contrat UFC via la série Contender de Dana White, Hughes est passé à 0-2 avec un non-concours en trois combats dans l’Octogone. Il savait qu’avoir une autre opportunité comme celle qu’il avait à Columbus était une chance de prouver qu’il appartenait vraiment à l’UFC.

Maintenant, il est coincé dans les limbes, attendant de savoir quand il se battra à nouveau.

“Je dois admettre que c’était mon meilleur camp d’entraînement que j’aie jamais eu”, a déclaré Hughes. «J’ai l’impression que ce sera ma meilleure performance à ce jour. J’avais un adversaire de match. Tout avait un sens.

“Puis quand ils l’ont annulé, c’est difficile d’y penser, parce que je viens de mettre mon corps en enfer pendant huit ou neuf semaines pour me préparer pour ce combat. Ça craint. C’est vraiment le cas. “

L’UFC a promis que tous les combattants qui étaient en compétition sur ces cartes reportées seront reportés à une date ultérieure. Hughes n’a pas encore entendu quand il pourrait se battre à nouveau, mais après avoir mis en place un camp d’entraînement solide pendant la majeure partie de deux mois, il a juste hâte d’avoir la chance de participer, même si le combat se produit pendant la pandémie actuelle.

“Les gens veulent toujours le regarder, et j’ai l’impression que nous sommes un peu perdus sans le sport en ce moment dans son ensemble”, a déclaré Hughes. «Je sais que beaucoup de gens regardent des rediffusions de jeux et d’autres choses. Nous n’avons jamais rien vécu de tel. Je donne tout le respect à l’UFC pour avoir essayé de faire cela dans le bon sens et de continuer à avancer.

“Bien sûr, je [fight]. Je pensais juste, la seule partie amusante de mon sport est le combat. La formation est terrible; tout cela est difficile. Nous faisons face à beaucoup d’adversité et j’en suis fier. J’aime passer par la routine tous les jours, et le gros gain est le combat. Je serais certainement prêt à le faire. “

Hughes indique clairement que le combat a toujours été un projet passionnant pour lui et avoir la chance de participer en ce moment signifie plus pour lui que n’importe quel chèque de paie.

“Je ne fais pas cela pour un chèque de paie”, a déclaré Hughes. «Il y a des emplois beaucoup plus sûrs pour gagner un salaire que de se réveiller et on ne peut pas sortir du lit. Je ne fais pas ça pour le chèque de paie. Je le fais parce que je l’aime et parce que je suis bon dans ce domaine. “