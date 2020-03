Jeremy Kennedy n’est pas amer de la course PFL 2019 bizarre

LAS VEGAS – Depuis le début des tests de dépistage des drogues dans le MMA, les combattants ont exprimé leur agitation et leur aggravation si un adversaire échoue à un test de dépistage des drogues après le combat.

Jeremy Kennedy, poids plume du PFL, a fait échouer deux tests de dépistage de drogue à deux de ses adversaires en 2019. Il les a combattus tous les deux dans la même nuit.

Lors du deuxième tournoi éliminatoire du PFL en octobre dernier, Kennedy (15-2 MMA) a divisé deux combats, allant 1-1. Après avoir battu Luis Rafael Laurentino par KO au deuxième tour en quarts de finale, Kennedy a été présenté par Daniel Pineda en demi-finale.

Lorsque les résultats des tests de dépistage de drogue de la Nevada Athletic Commission ont fait surface, Laurentino et Pineda ont tous deux été testés positifs. La défaite de Kennedy contre Pineda a été annulée. Bien que Pineda ait ouvert une place en finale de 2019 à New York le soir du Nouvel An, le PFL a choisi de donner à Alex Gilpin la possibilité de le faire.

Lors d’une journée médiatique Dominance MMA à Las Vegas au début du mois, Kennedy a parlé de cette étrange expérience. Bien qu’il ait admis que la situation était frustrante, il a mis son absence de la finale du PFL sur lui plus que quiconque.

“C’était super frustrant, mais en réalité, cela revient à: gagner le combat”, a déclaré Kennedy au MMA Junkie. “Beaucoup de gens se disent:” Oh mec, tu devrais te battre en finale. “Je me dis:” Oui, mais je n’ai pas gagné le combat. “Oui, il a échoué à son test de dépistage de drogues et (de même ) le gars que j’ai combattu en premier – mais je l’ai battu. Cela donne à ces gars un avantage, mais cela montre aussi quel genre de personne ils sont. Ils ont besoin de cette aide. Mentalement, c’est un inconvénient pour eux. Je pense juste que j’ai eu une affaire brute durant toute la saison dernière. C’était plus un essai pour moi. »

Malgré les difficultés de sa première expérience PFL, Kennedy pense que l’expérience servira de leçon à l’avenir. Alors qu’il entame la saison 2020 du PFL, Kennedy a déclaré qu’il entrait dans la sienne.

“Je pense que cette année, en avançant, j’ai tout fait maintenant”, a déclaré Kennedy. «J’ai eu deux combats en une nuit – même s’ils ont tous deux été testés positifs. J’étais remplaçant pour la finale. J’ai fait tout ce camp d’entraînement au cours de cette chronologie des combats à New York le soir du Nouvel An. La saison régulière, j’ai tout compris.

“Maintenant à 27 ans, j’entre dans ma propre force, mentalement, physiquement et tout. J’ai encore des jeunes, mais j’ai aussi l’expérience – avec mes combats à l’UFC, ma saison de PFL et mes combats à l’étranger. Je pense juste que c’était une bénédiction déguisée, et c’est l’année que je dois ramener cette chose à la maison maintenant. “

