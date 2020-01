Jeremy Stephens blessé, hors du combat de Calvin Kattar prévu

Jeremy Stephens contre Calvin Kattar ne se déroulera pas à l’UFC 248 après tout.

Plusieurs personnes connaissant la situation ont informé le MMA Junkie du retrait de Stephens du combat ciblé, qui a été retiré de la gamme UFC 248.

Kattar (20-4 MMA, 4-2 UFC) et Stephens (28-17 MMA, 15-16 UFC) ont verbalement accepté de se battre lors de l’événement du 7 mars plus tôt ce mois-ci. Cependant, Stephens a subi une blessure non divulguée avant la fin du combat. Des sources ont indiqué que Kattar et Stephens devraient être ré-réservés pour une date ultérieure, bien qu’un calendrier n’ait pas été donné.

Kattar (20-4 MMA, 4-2 UFC) vient de subir une perte étroite dans sa première tête d’affiche de l’UFC. Il a subi une perte de décision face à Zabit Magomedsharipov à l’UFC sur ESPN + 21 en novembre. Avant ce combat, Kattar, 31 ans, avait remporté 12 des 13.

Stephens (28-17 MMA, 15-16 UFC) roule actuellement sur un dérapage sans victoire en quatre combats. “Lil ‘Heathen” n’a plus gagné depuis un KO de Josh Emmett à l’UFC sur FOX 28 en février 2018, abandonnant les combats à Yair Rodriguez, Magomedsharipov et Jose Aldo depuis.

L’UFC 248 aura lieu le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

La gamme actuelle de l’UFC 248 comprend:

Champ Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk – pour le titre féminin poids paille

Jared Cannonier contre TBA

Danaa Batgerel contre Guido Cannetti

Polyana Viana contre Emily Whitmire

Li Jingliang contre Neil Magny

Beneil Dariush contre Drakkar Klose

Sean O’Malley contre Jose Quinonez

Max Griffin contre Alex Oliveira

Saparbek Safarov contre Rodolfo Vieira

Austin Hubbard contre Mark Madsen

.