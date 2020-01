Jeremy Stephens contre Calvin Kattar ciblé pour l’UFC 249

Les poids plume Jeremy Stephens et Calvin Kattar sont la cible d’un combat à l’UFC 249 le 18 avril à Brooklyn.

De multiples sources proches de la situation ont confirmé la nouvelle de MMA Fighting jeudi après que le combat devait initialement avoir lieu à l’UFC 248 en mars. Selon des sources, le timing était le plus gros problème avec le combat qui a eu lieu en mars, mais maintenant, Stephens et Kattar ont verbalement accepté de se rencontrer en avril. L’UFC n’a pas annoncé le combat et rien n’est officiel jusqu’à la signature des accords.

La carte est titrée par le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov affrontant Tony Ferguson.

Le combat sera l’occasion pour Stephens (28-17, 1 NC) de se remettre sur la bonne voie après avoir perdu sans victoire lors de ses quatre derniers combats. Stephens s’est engagé dans un «combat de la nuit» lors de sa dernière sortie alors qu’il partait en guerre avec Yair Rodriguez en trois rounds en octobre dernier.

Maintenant, Stephens cherchera à faire son retour en avril tout en affrontant un autre ennemi lourd.

Cherchant à s’appuyer sur son record de 4-2 à l’UFC, Kattar (20-4) va en fait se battre un peu plus près de chez lui tout en s’entraînant hors du Massachusetts. Kattar vient de connaître une défaite lors de son dernier combat contre Zabit Magomedsharipov, qui est survenu après deux victoires consécutives par élimination directe contre Ricardo Lamas et Chris Fishgold.

Stephens vs. Kattar rejoint une formation grandissante en direction de l’UFC 249 avec un ordre de combat final pour l’événement à déterminer.