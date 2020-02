Jeremy Stephens contre Calvin Kattar est passé à l’UFC 249

Un combat passionnant entre les poids plumes entre Jeremy Stephens et Calvin Kattar a été déplacé sur la prochaine carte UFC 249 à Brooklyn.

Stephens vs Kattar était initialement prévu pour l’UFC 248 en mars, le paiement à la vue présenté par le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya contre Yoel Romero, mais il a maintenant été déplacé vers l’UFC 249, le paiement à la vue d’avril intitulé par Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. Avec la revanche des femmes en poids paille entre les anciens champions Rose Namajunas et Jessica Andrade, la carte UFC 249 commence à avoir l’air vraiment forte.

L’UFC a officiellement annoncé la nouvelle date sur son Twitter.

Stephens contre Kattar devrait être un combat fantastique entre deux des 10 meilleurs poids plumes classés sur la liste de l’UFC. Stephens est actuellement classé n ° 8 au classement général de l’UFC tandis que Kattar est classé n ° 10. Dans une division profonde qui compte de nombreux prétendants à la ceinture du champion poids plume Alexander Volkanovski de l’UFC, cette lutte entre Stephens et Kattar est cruciale pour les deux hommes. rester comme prétendants à 145lbs.

Stephens (28-17, 1 NC) est sans victoire sur ses quatre derniers combats. Il vient d’une victoire décisive pour Yair Rodriguez à l’UFC Boston, après avoir déjà participé à un No Contest à l’UFC Mexico. Avant les combats de Rodriguez, Stephens a perdu contre Zabit Magomedsharipov et Jose Aldo. Bien sûr, ces pertes ne se sont produites que contre une concurrence véritablement d’élite. Sa dernière victoire est revenue en février 2018 lorsqu’il a éliminé Josh Emmett.

Kattar (20-4) sort d’une perte de décision face à Magomedsharipov qui a marqué une séquence de victoires de deux combats contre Ricardo Lamas et Chris Fishgold. Avant cela, Kattar a perdu une décision face à Renato Moicano, qui a cassé une séquence de 10 victoires consécutives comprenant des victoires notables contre Shane Burgos et Andrei Fili. Une victoire sur Stephens et Kattar sera de retour au même endroit où il était avant de perdre contre Magomedsharipov.

