Jessica Andrade de l’UFC 249 quitte le Brésil avant d’éventuelles restrictions de voyage

Avec Khabib Nurmagomedov bloqué en Russie et potentiellement hors de l’UFC 249, la promotion essaie de s’assurer que tous les combattants actuellement réservés pour combattre le 18 avril sont aux États-Unis pour éviter plus de coups sûrs.

L’UFC a contacté l’ancienne championne des poids paille Jessica Andrade, qui affronte Rose Namajunas dans l’événement co-principal de l’UFC 249 dans un lieu encore à définir, demandant à “Bate Estaca” et à son équipe de quitter Niteroi, au Brésil, et rendez-vous à Las Vegas mardi ou mercredi, ont indiqué des sources au MMA Fighting.

Le Brésil a fermé ses frontières lundi, ne permettant pas aux étrangers d’entrer dans le pays pendant les 30 prochains jours. Cela n’affecte pas les vols au départ pour d’autres pays.

Andrade a été mis en quarantaine à domicile avec un coéquipier depuis que le gouvernement local a imposé un décret obligeant tous les gymnases à fermer ses portes. «Bate Estaca» s’entraîne exclusivement avec Bruna Brasil dans son garage, enregistrant ou même diffusant ses séances d’entraînement en direct à l’entraîneur Gilliard Parana.

L’artiste martiale mixte de 28 ans, qui n’est pas entrée dans l’Octogone depuis qu’elle a perdu la ceinture de 115 livres contre Weili Zhang en août dernier à Shenzhen, a déclaré à MMA Fighting plus tôt ce mois-ci qu’elle était prête à participer n’importe où dans le monde.

“Si le combat a lieu à Brooklyn, Las Vegas ou tout autre endroit sûr, je me battrai”, a déclaré Andrade. “Je me suis battu dans de nombreux endroits différents dans le monde, même en Chine, donc l’emplacement n’a pas beaucoup d’incidence. Il s’agit de prendre soin de soi et de rester en sécurité. Je m’entraîne dur et concentré. Je suis sûr que tout ira bien avec le temps, le nombre de cas diminuera, ce virus disparaîtra, puis nous découvrirons où nous nous battons. Si Dieu le veut, ce combat aura lieu quelque part. “

L’événement co-principal de l’UFC 249 est une revanche d’un combat de championnat qui a eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en mai 2019, lorsque «Bate Estaca» a éliminé la championne d’alors «Rose» avec un chelem au deuxième tour.

Andrade veut participer, mais ce serait bien si l’événement était finalement annulé.

“Nous sommes inquiets parce que nous avons des familles, des aînés à la maison, un père et une mère qui vivent loin de nous, donc notre plus grande préoccupation concerne l’être humain”, a déclaré Andrade. “Financièrement parlant, je vais bien. Même si le combat n’a pas lieu, je peux bien m’entendre jusqu’à mon prochain combat. Nous prions pour que tout le monde reste en sécurité et que ce virus disparaisse. C’est ce qui nous affecte vraiment. Vous voyez des gens mourir en Italie, et leurs familles ne peuvent même pas les voir, vous ne savez pas où les enterrer. “