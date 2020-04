Jessica Eye attribue la motivation à la musique et à la personnalité de Billie Eilish

Image via @jessicaevileye sur Instagram

Le monde du sport et du divertissement semble toujours se mélanger, et dans les sports de combat, les combattants peuvent vraiment montrer un autre côté d’eux-mêmes par la musique qu’ils choisissent de sortir. À l’UFC 245, la masselotte Jessica Eye a également quitté “You Should See Me In A Crown” de Billie Eilish, et c’était un message envoyé à toute la division, mais c’était bien plus que cela.

Au cours de son interview avec BJPENN.com, Eye a expliqué pourquoi elle avait choisi cette chanson pour son débrayage, comment elle avait été initiée à la musique d’Eilish et comment Eilish en tant qu’artiste était une motivation non seulement pour la carrière d’Eye, mais aussi pour sa vie personnelle.

C’est l’entraîneur de jiu-jitsu brésilien d’Eye qui a initialement tourné son attention vers la musique d’Eilish et elle dit qu’elle a ressenti une connexion instantanée.

«Tu devrais me voir dans une couronne est un coup de semonce pour toute la division, c’est ma couronne. Je sais comment se termine mon histoire et comment je vais m’assurer de l’écrire. J’ai l’impression que c’est ce que fait Billie. “- @ jessicaevileye sur l’influence de @billieeilishhttps: //t.co/ehDjXePrR9 pic.twitter.com/srawSqFdX4

– Mike Pendleton (@ MP2310) 4 avril 2020

“Darren, mon entraîneur brésilien de jiu-jitsu qui a 38 ans et adore Billie [Eilish], parce que c’est comme ça que j’ai découvert Billie. Il me l’a amenée et il est comme «Jessica, as-tu déjà entendu cette fille? Elle me fait penser à toi. “C’est alors que mon amour de la musique pour elle a grandi, elle faisait des choses différentes, elle changeait la façon dont la musique était regardée dans ce genre particulier, elle a juste fait un travail incroyable. Tout le monde sort sur la même chanson de débrayage, mais pour moi, chaque chanson a un sentiment différent de ce qui se passe dans ma vie. Habituellement, les paroles reflètent qui je suis ou ce que je traverse. Après la débâcle du test de dépistage de drogues, je suis sorti au «Dirty Laundry» de Don Henley, donc je sors toujours de chansons folles. »

Quant à son choix de chanson spécifique à l’UFC 245, Eye ne sent pas seulement qu’elle envoyait un message à la division, mais un message à elle-même sur la confiance et la conviction qu’elle a en elle pour réussir.

“‘ Vous devriez me voir dans une couronne est fondamentalement juste un autre coup de semonce pour toute la division et tout le monde aime ça ma couronne. Je le crois de tout cœur, j’ai dit que depuis le passage à 125 et même avant, ce monde savait qui j’étais et mon voyage n’a été rien de moins que divertissant pour tout le monde pour de bonnes et de mauvaises raisons. Je sais comment se termine mon histoire et comment je vais m’assurer de l’écrire. J’avais l’impression que c’est ce que fait Billie et que sa musique me parlait donc “You Should See Me In A Crown” était tout simplement parfait, je n’ai jamais voulu combattre quelqu’un de plus après avoir entendu cette chanson. “

Avoir un lien et une motivation pour sa musique est une chose, mais Jessica Eye pense également que Billie Eilish est un symbole pour les femmes, en particulier les plus jeunes, qui cherchent à faire de grandes choses dans leur vie.

“Je suis comme un grand fan de Billie, même dans cette semaine de combat [UFC 245] ma tenue était inspirée de Billie et je l’adore. Nous avons besoin de plus de filles comme elle dans ce monde pour notre jeune génération de femmes et ce sont juste des filles qui se tiennent debout, quelle que soit l’impression. Même chose avec les combats, j’aurais peut-être perdu mon dernier combat [UFC 238] mais c’est la seule fois où j’ai été mis KO et ce n’est qu’une fois, cela ne veut pas dire que vous pouvez vous asseoir là et me juger tout le temps. “

Il y a un message clair et un lien entre Jessica Eye et la musique de Billie Eilish, et comme les combattants recherchent toujours un coup de pouce supplémentaire, “Evil” semble avoir trouvé le sien dans la musique.

