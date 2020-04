Jessica Eye fait le point sur la santé après une opération au coude

L’ancienne challenger du titre des poids mouches, Jessica Eye, a participé pour la dernière fois à l’UFC 245 où elle a remporté une décision unanime contre Viviane Araujo. Eye a fini par perdre du poids à l’UFC 245 et bien que la promotion envisageait de l’ajouter à la carte UFC Columbus fin mars, Eye a décidé de prendre un congé et de récupérer son corps en bonne santé.

Au cours d’une interview exclusive avec BJPENN.com, Eye a discuté de son chemin de retour de la chirurgie du coude et pourquoi elle pensait que c’était le bon moment pour le faire, en particulier avec la pandémie de COVID-19 qui balayait le monde.

En ce qui concerne sa chirurgie du coude, Eye a déclaré que c’était quelque chose qu’elle avait essayé de faire aussi longtemps qu’elle le pouvait, mais lorsqu’elle a déménagé à Las Vegas, elle voulait pouvoir profiter du Performance Institute de l’UFC.

«Ma chirurgie du coude était quelque chose que j’avais l’impression d’essayer de repousser depuis si longtemps et l’une de mes décisions de déménager à Las Vegas était pour l’UFC P.I. et toutes les connaissances médicales dont ils disposent et tout ce dont ils peuvent m’aider en cas de blessure. »

C’est après sa victoire à l’UFC 245 que Eye a rencontré le P.I. et son équipe sur la chirurgie et a finalement décidé de passer au travers.

“Après ce dernier combat, mon coude, nous le gérons depuis quelques années avec leurs connaissances et d’autres traitements avec d’autres amis médecins. Après ce combat, nous nous sommes dit: “ nous avons finalement pu lutter contre vos blessures au dos et vos problèmes de dos de longue date, abordons-le afin que la prochaine fois que nous affrontons le champion, nous soyons en pleine santé et prêts, et nous avons des séances d’entraînement saines et heureuses. »

Maintenant sur le point de se remettre de son opération et de récupérer toute sa santé là où elle le souhaiterait, Jessica Eye dit qu’elle sent qu’elle est en bonne position avec tout cela.

«Je me sens très reposé et définitivement anxieux. Vous savez, après avoir subi une chirurgie du coude, puis me préparer à me libérer et à traverser ce que nous avons vécu avec la pandémie et le coronavirus, j’ai été repoussé encore plus. Je suis vraiment anxieux, je suis super excité de retourner au travail … On m’a en fait proposé Jojo (Joanne Calderwood) sur la carte Columbus, donc si nous n’avions pas décidé de faire la chirurgie du coude et de continuer à pousser, nous le ferions ” ai été sur la carte de Columbus, Ohio. Heureusement pour cela, j’ai l’impression que la petite voix intérieure égoïste en moi est comme «vous savez ce que Jessica remercie Dieu que vous avez choisi de faire une opération à ce moment-ci». C’est le meilleur à récupérer et rien n’est prévu mais à l’autre bout de cela, je ne sais pas quand je vais être programmé maintenant en raison de toutes les annulations. “

En raison des annulations de plusieurs événements de l’UFC, Eye ne se voit pas retourner dans l’Octogone avant la fin de l’été.

“Cela rendrait probablement mon retour dans l’Octogone probablement pas avant juillet ou août, et je m’en fiche quand je me bats, je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu’ils ne peuvent pas se battre en été.” Cela ne me dérange pas de me battre en été, en hiver ou là où il se trouve. Idéalement, je voudrais rester aux États-Unis, mais nous allons là où nous devons aller. »

Alors qu’elle a eu l’occasion de remporter un titre mondial contre Valentina Schevchenko à l’UFC 238, Jessica Eye a tiré le rideau sur ce qu’elle traversait physiquement avant de se battre.

«C’était quelque chose dont nous avions affaire tous les jours. C’était de haut en bas tout au long de ce camp. J’ai discuté de la sortie de certaines de ces images parce que certains jours, mon dos irait bien, alors je dirais qu’il y a un petit quelque chose là-bas, mais ça ira. C’est comme ça que la semaine de combat s’est déroulée, la semaine de combat a probablement été la pire semaine de combat que j’aie jamais eue … Vous pouvez le voir dans ma performance [at UFC 238], si nous le cassions, vous pouviez voir à quel point mes hanches étaient raides par rapport à la façon dont je suis habituellement avec mon mouvement et mon mouvement de tête, je bougeais ma tête et non mes hanches. “

Eye croit qu’à l’UFC 245, elle a non seulement montré à quel point elle pouvait être en bonne santé, mais elle est vraiment l’une des meilleures de la division poids mouche des femmes, et il n’y a pas de secret qu’elle doit cacher avec sa santé.

«Vous devez enfin voir ce changement contre Vivian, car avouons-le, si elle m’avait battu, elle serait la prochaine dans la file pour ce tir au titre contre celui qui est le vainqueur de celui-ci. Contre Vivian, j’ai montré pourquoi je suis toujours le meilleur de cette division quand je suis en bonne santé, je suis de retour sur la bonne voie et je ne cache pas de blessures, il n’y a vraiment pas de secret. J’ai l’impression que tous mes secrets sur les blessures ont disparu. »

En bonne santé, récupérée, anxieuse et concentrée pour revenir là où elle était au sommet de la division, Jessica Eye sent qu’elle est là où elle doit être physiquement et être à cet endroit ne peut la ramener à une autre opportunité de titre que si elle continue de produire gagne comme elle l’a fait à l’UFC 245.

