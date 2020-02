Jessica Penne a six jours pour atteindre l’objectif GoFundMe de 40 000 $ pour l’arbitrage USADA

Jessica Penne a moins d’une semaine pour collecter suffisamment de fonds pour l’arbitrage dans sa deuxième affaire USADA.

L’ancienne candidate au titre des poids paille de l’UFC a demandé l’aide du public pour collecter 40000 dollars afin qu’elle puisse lutter contre un deuxième cas antidopage, qui découle d’un test de dépistage positif qui a annulé son retour en avril dernier.

Penne, 37 ans, a jusqu’au 10 février pour décider si elle portera son cas à l’arbitrage, et l’argent GoFundMe couvrira les frais juridiques. Au moment d’écrire ces lignes, elle avait amassé 7 430 $.

Si elle ne parvient pas à collecter suffisamment d’argent, Butler a déclaré que Penne recevrait probablement une interdiction de quatre ans – la suspension standard pour de nombreux contrevenants – et qu’elle serait effectivement retirée du sport. Ils ont dit qu’ils refuseraient d’accepter toute sanction proposée par l’USADA.

“Nous n’allons pas nous faire intimider dans une situation comme elle l’était la première fois”, a déclaré le directeur de Penne, Brian Butler, à MMA Fighting. “C’est ainsi que l’USADA essaie de jouer. Nous voulons juste nous assurer que tout le monde sait que ce n’est pas noir et blanc. »

Penne a déclaré que sa relation avec l’agence antidopage s’était détériorée lors du jugement de son premier cas, et elle n’était pas optimiste quant au fait qu’elle serait en mesure de résoudre le second sans examen par un arbitre indépendant.

“Cette fois, ils ont reconnu qu’il ne s’agit pas d’un dosage antidopage, et nous avons traversé des mois et des mois des tests et fait des va-et-vient”, a-t-elle déclaré. “Mais j’ai vraiment l’impression qu’ils veulent faire un exemple de moi.”

Penne s’entraînait pour un combat contre Jodie Esquibel lors d’un événement de l’UFC en Floride – qui avait été reporté de février quand elle s’est foulé la cheville le jour du combat – lorsqu’un test de dépistage hors compétition est revenu positif pour le stanozolol, un stéroïde interdit. Elle a dit que le niveau de médicament dans son système était au niveau du «picogramme», et le test qui a conduit à son résultat positif est survenu quatre jours après qu’un test distinct est revenu propre, indiquant qu’elle avait pris un produit contaminé.

Penne a fourni à l’USADA les résultats d’un laboratoire tiers, Korva, qu’elle avait engagé pour tester les médicaments qu’elle avait pris. Le 9 mai, le laboratoire a publié un résultat – transmis à MMA Fighting par Butler – qui a trouvé du stanozolol dans une «boîte scellée / non ouverte étiquetée Aftera». Aftera contient du lévonorgestrel, qui est communément appelé «la pilule du lendemain».

Butler a déclaré qu’ils avaient par la suite détecté des doses supplémentaires et les avaient transmises à l’USADA pour des tests, mais un laboratoire accrédité par l’AMA utilisé par l’agence n’a pas pu trouver le stéroïde interdit.

Penne pense que les représentants de l’USADA ont décidé que c’était une tricheuse dès le départ. Lorsqu’elle a rencontré une paire de représentants pour discuter de son cas, elle a dit qu’ils étaient plus intéressés à l’obliger à informer ses coéquipières qu’à envisager des circonstances atténuantes.

“C’était essentiellement pour essayer de me faire admettre que je connaissais d’autres combattants qui trichent et pour rater d’autres combattants qui trichent, parce qu’ils m’ont dit qu’ils allaient me lancer le livre”, a-t-elle déclaré. “Ils ont dit:” Écoutez, vous allez avoir quatre ans, et à moins que vous ne nous disiez qui sont les vrais tricheurs, alors nous ne pouvons pas vous aider. “”

Penne n’est pas le premier combattant à accuser l’USADA d’utiliser des tactiques fortes au cours du processus de gestion des résultats. L’ancien champion des poids lourds, Fabricio Werdum, a déclaré qu’il avait refusé l’offre d’informer sur d’autres combattants, bien que d’autres comme le champion des poids lourds légers Jon Jones et le concurrent des poids moyens Paulo Costa auraient fourni une “aide substantielle” pour réduire leurs suspensions.

Citant la possibilité d’un arbitrage en cours, le représentant des relations publiques de l’USADA, Adam Woullard, a refusé de traiter le cas de Penne. Mais dans une déclaration précédente publiée après un long poste où la combattante a révélé sa retraite potentielle, l’agence a déclaré qu’il y avait “des inexactitudes factuelles et des allégations non fondées dans sa déclaration, y compris qu’elle a été forcée de quitter l’UFC”.

»En fait, elle a exercé son droit de contester sa cause devant un arbitre indépendant, conformément à une demande reçue par l’USADA après avoir publié sa déclaration publique. En vertu de la politique antidopage de l’UFC, tous les athlètes ont le droit de présenter les faits et les circonstances lors d’une audition complète des preuves. Nous attendons avec impatience l’occasion de présenter les faits et les preuves à travers ce processus. »

Penne a dit qu’il y avait aussi des problèmes avec son premier cas USADA. Elle a déclaré qu’elle avait été forcée d’accepter une suspension de 18 mois pour avoir divulgué son utilisation de la DHEA, un supplément en vente libre interdit qui, selon elle, avait été recommandé par son médecin pour traiter les déséquilibres hormonaux qui ont provoqué, entre autres, de graves crises de panique pendant formation.

À l’époque, l’USADA a publié une déclaration selon laquelle Penne avait échoué à un test de drogue hors compétition en mars 2017, se révélant positif pour un stéroïde anabolisant androgène d’origine exogène déterminé plus tard comme étant de la DHEA. L’USADA a noté que Penne n’était pas en mesure d’obtenir une exemption rétroactive pour usage thérapeutique, mais a réduit sa suspension à 18 mois au lieu de deux ans parce que la DHEA avait été recommandée par son médecin.

En attendant la résolution de ses cas, Penne a déclaré qu’elle avait assumé une variété de petits boulots pour la garder à flot, y compris conduire pour Lyft et enseigner des sessions privées de MMA, ainsi que servir de commentateur pour CFFC.

Penne a déclaré qu’elle passerait probablement à l’enseignement, au coaching et aux commentaires si elle recevait une interdiction de quatre ans. Elle a noté qu’elle n’était pas en mesure de coincer un grand nombre de ses coéquipières étant donné son dossier en instance.

“J’aime tellement ce sport, et il m’a tellement donné, et je veux y redonner”, a-t-elle déclaré. “Je dois juste l’aimer et lui redonner d’une manière différente.”

Penne, qui a combattu en 2015 Joanna Jędrzejczyk pour le titre UFC des poids paille, a déclaré qu’elle ne subissait plus les attaques de panique qui ont mis sa carrière de côté. Après beaucoup de «travail autonome» et des consultations avec des professionnels de la santé mentale et un endocrinologue, elle est convaincue qu’elle peut «mettre de l’avant de mon mieux».

En attendant, elle veut que le public sache que l’USADA abuse de son pouvoir et l’empêche de ce qu’elle aime le plus.

“Cela ne m’arrive pas seulement”, a-t-elle déclaré. “Cela arrive à beaucoup de gens, et les gens ont peur d’en parler.”