Jessica Penne accepte une sanction de 20 mois pour la deuxième violation de l’USADA

Après avoir demandé l’aide du public pour lutter contre une deuxième violation antidopage, la paille de l’UFC Jessica Penne a accepté une suspension de 20 mois de l’Agence américaine antidopage.

Dans un communiqué de presse, le partenaire antidopage de l’UFC a déclaré qu’il refusait de demander une peine plus sévère pour la deuxième violation de Penne, car il avait constaté qu’elle «n’avait pas l’intention de tricher» dans une affaire antérieure qui avait conduit à une suspension de 18 mois.

Penne, 36 ans, a été exclue de son combat de retour à l’UFC sur ESPN 3 lorsqu’elle a échoué à un test de dépistage hors compétition effectué le 8 avril 2019. Selon l’USADA, elle s’est révélée positive à des «niveaux de trace» pour une paire des métabolites du stanozolol stéroïde interdit.

Un laboratoire de dépistage de drogues tiers embauché par Penne a trouvé le stéroïde dans une «pilule du lendemain» qu’elle avait prise. Mais l’USADA n’a pas pu lier le médicament en vente libre – connu sous le nom de lévonorgestrel – au stanozolol, et l’agence a décidé de publier une deuxième violation antidopage.

Dans une série de déclarations publiques et d’entretiens, Penne et son manager ont accusé l’USADA d’avoir tenté de l’intimider à la retraite sous la menace d’une interdiction de quatre ans. Elle a ensuite déclaré que l’agence était plus concentrée sur la nécessité de lui fournir des informations sur la tricherie des autres combattants que sur les faits de son cas. En réponse, l’USADA a déclaré que la déclaration publique de Penne contenait “des inexactitudes factuelles et des allégations non fondées” et a ajouté qu’elle avait choisi de contester son cas par voie d’arbitrage.

Une campagne GoFundMe visant à collecter des fonds pour les frais juridiques encourus par Penne en contestant les conclusions de l’USADA. Mais son manager a fermé la route plus tôt ce mois-ci alors qu’elle négociait un accord avec l’agence antidopage.

Dans sa déclaration, l’USADA a déclaré que le mandat de 20 mois est “approprié dans ce cas en raison de la totalité des circonstances, y compris la complexité des questions, ainsi que de la participation de Penne aux discussions avec l’USADA suite à ses premiers commentaires publics en janvier”.

Penne a reçu une suspension de 18 mois en janvier 2018 lorsqu’elle a accepté un terme réduit pour avoir divulgué son utilisation de la déhydroépiandrostérone (DHEA), un agent anabolisant interdit, qui lui avait été recommandé par son médecin personnel pour traiter une variété de problèmes de santé qu’elle avait rencontrés lors de la formation. Dans une interview avec MMA Fighting, elle a déclaré que la déclaration initialement publiée par l’USADA ne reflétait pas ce qui s’était réellement passé dans l’affaire.

Après l’échec du deuxième test de Penne, l’USADA a déclaré qu’un échantillon précédent prélevé le 4 avril 2019 avait été réanalysé et, par la suite, qu’il contenait des traces pour un métabolite du stanozolol. Sa deuxième suspension est rétroactive au 8 avril 2019, date à laquelle son échantillon positif a été prélevé, ce qui signifie qu’elle sera éligible au 9 décembre 2020.

Voici la déclaration complète de l’USADA:

«L’USADA a annoncé aujourd’hui que Jessica Penne, de Chula Vista, en Californie, a accepté une sanction de 20 mois pour sa deuxième violation de la politique antidopage.

«Penne, 36 ans, a été testée positive à l’état de traces pour deux métabolites du stanozolol, le 16β-hydroxystanozolol et le 3′-hydroxystanozolol, à la suite d’un échantillon d’urine hors compétition qu’elle a fourni le 8 avril 2019. Le stanozolol est un non Substance spécifiée dans la classe des agents anabolisants et interdite en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC.

“L’USADA a déterminé qu’une réduction de la période de suspension autrement applicable était appropriée dans ce cas en raison de l’ensemble des circonstances, y compris la complexité des questions, ainsi que de la participation de Penne aux discussions avec l’USADA à la suite de ses premiers commentaires publics en janvier. En outre, en vertu de la politique antidopage actuelle de l’UFC, l’USADA n’a pas appliqué de sanction renforcée pour une deuxième violation, car l’USADA a déterminé que Penne n’avait pas l’intention de tricher lorsqu’elle a commis sa première violation, car son utilisation de l’agent anabolique interdit, la déhydroépiandrostérone (DHEA) ) dans un complément alimentaire était basé sur la recommandation de son médecin concernant un problème médical.

«Au cours de son enquête – et dans le but de déterminer une période relative d’ingestion de stanozolol qui a provoqué son test positif – l’USADA a également demandé au laboratoire de réanalyser l’échantillon hors compétition de Penne précédemment signalé négatif depuis le 4 avril 2019. Le Le laboratoire a pu effectuer une analyse ciblée sur l’échantillon du 4 avril 2019 et par la suite identifié des niveaux de trace pour un métabolite de stanozolol également trouvé dans son échantillon du 8 avril 2019. Les suppléments que Penne a soumis pour analyse n’ont pas donné de résultat positif pour le stanozolol. Lors de la notification de son test positif, Penne a obtenu un résultat de laboratoire tiers montrant qu’un médicament était la source de la substance interdite dans son échantillon. Cependant, en travaillant avec le laboratoire tiers et le laboratoire de recherche et d’essais en médecine sportive accrédité par l’AMA (SMRTL) à Salt Lake City, l’USADA a déterminé que les résultats initiaux du laboratoire tiers n’avaient pas établi de manière adéquate une source de positif test en raison du protocole de test du laboratoire.

«La période de suspension de 20 mois de Penne a commencé le 8 avril 2019, date à laquelle son échantillon positif a été prélevé.

«L’USADA organise tout au long de l’année un programme antidopage indépendant pour tous les athlètes de l’UFC. L’USADA est une agence non gouvernementale indépendante, sans but lucratif, dont la seule mission est de préserver l’intégrité de la compétition, d’inspirer le vrai sport et de protéger les droits des athlètes propres. Afin d’aider les athlètes de l’UFC, ainsi que les membres de leur équipe de soutien, à comprendre les règles qui leur sont applicables, l’USADA fournit des instructions complètes sur le site Web du programme antidopage de l’UFC (https://UFC.USADA.org) concernant les tests. processus et substances interdites, comment obtenir l’autorisation d’utiliser un médicament nécessaire, et les risques et dangers de la prise de suppléments, ainsi que de drogues améliorant la performance et récréatives.

«En outre, l’agence gère une hotline de référence sur les médicaments, Drug Reference Online (https://UFC.GlobalDRO.com), organise des sessions éducatives et distribue de manière proactive une multitude de matériels pédagogiques, tels que la liste des interdictions, un portefeuille facile à consulter. cartes et alertes périodiques aux athlètes. De nombreuses ressources disponibles pour les athlètes sont fournies en plusieurs langues, dont le russe, l’espagnol, le français, le portugais, le coréen et le japonais.

«Parallèlement à l’éducation et aux tests, de solides programmes antidopage permettent des enquêtes émanant de pourboires et de dénonciateurs. L’USADA met à disposition un certain nombre de moyens pour signaler l’abus de drogues améliorant la performance dans le sport afin de protéger les athlètes propres et de promouvoir la compétition propre. Tout pourboire peut être signalé à l’aide du Centre de conseils Play Clean de l’USADA, par courriel à playclean@usada.org, par téléphone au 1 877-Play Clean (1-877-752-9253), ou par courrier. »