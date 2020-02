Jessica Penne accepte une suspension de 20 mois de l’USADA

PhotoCred: .

La paille UFC Jessica Penne a accepté une sanction de 20 mois de l’Agence américaine antidopage (USADA) pour sa deuxième violation de la politique antidopage.

L’USADA a annoncé ce développement dans un communiqué de presse de vendredi.

Penne, 36 ans, a été testée positive à l’état de traces pour deux métabolites du stanozolol, le 16β-hydroxystanozolol et le 3′-hydroxystanozolol, à la suite d’un échantillon d’urine hors compétition qu’elle a fourni le 8 avril 2019. Le stanozolol est un produit non spécifié Substance de la classe des agents anabolisants et interdite en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC.

L’USADA a déterminé qu’une réduction de la période de suspension autrement applicable était appropriée dans ce cas en raison de l’ensemble des circonstances, y compris la complexité des questions, ainsi que de la participation de Penne aux discussions avec l’USADA à la suite de ses premiers commentaires publics en janvier. En outre, en vertu de la politique antidopage actuelle de l’UFC, l’USADA n’a pas appliqué de sanction renforcée pour une deuxième violation, car l’USADA a déterminé que Penne n’avait pas l’intention de tricher lorsqu’elle a commis sa première violation, car son utilisation de l’agent anabolique interdit, la déhydroépiandrostérone (DHEA) ) dans un complément alimentaire était basé sur la recommandation de son médecin concernant un problème médical.

Au cours de son enquête – et dans le but de déterminer une période relative d’ingestion de stanozolol qui a provoqué son test positif – l’USADA a également demandé au laboratoire de réanalyser l’échantillon hors compétition de Penne précédemment signalé négatif à partir du 4 avril 2019. Le laboratoire a pu effectuer une analyse ciblée sur l’échantillon du 4 avril 2019 et par la suite identifié des niveaux de trace pour un métabolite du stanozolol également trouvé dans son échantillon du 8 avril 2019. Les suppléments que Penne a soumis pour analyse n’ont pas donné de résultat positif pour le stanozolol. Lors de la notification de son test positif, Penne a obtenu un résultat de laboratoire tiers montrant qu’un médicament était la source de la substance interdite dans son échantillon. Cependant, en travaillant avec le laboratoire tiers et le laboratoire de recherche et d’essais en médecine sportive accrédité par l’AMA (SMRTL) à Salt Lake City, l’USADA a déterminé que les résultats initiaux du laboratoire tiers n’avaient pas établi de manière adéquate une source de positif test en raison du protocole de test du laboratoire.

La période de suspension de 20 mois de Penne a commencé le 8 avril 2019, date à laquelle son échantillon positif a été prélevé.

Jessica Penne s’est prononcée sur ce lien avec l’USADA, maintenant son innocence. Elle craignait auparavant que cette suspension ne mette un terme à sa carrière de MMA, et a brièvement utilisé une campagne GoFundMe pour aider les frais d’arbitrage.

