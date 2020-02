Jessica Penne évite une interdiction de quatre ans et accepte une suspension de 20 mois de l’USADA

La carrière de combattante de Jessica Penne n’est pas encore terminée.

Penne, une ancienne candidate au titre des poids paille de l’UFC, faisait face à une suspension de quatre ans par l’Agence antidopage des États-Unis (USADA) après avoir commis une deuxième violation début 2019 pour «un niveau extrêmement bas de stanozolol». Après près d’un an d’enquête, l’ancienne vedette d’Ultimate Fighter a rompu son silence avec une publication Instagram chargée d’émotion déclarant qu’elle avait inconsciemment pris la substance interdite. Malgré son appel à l’aide, l’USADA a trouvé «des inexactitudes factuelles et des allégations non fondées» dans les commentaires de Penne et a confirmé que le combattant de l’UFC cherchait à porter l’affaire devant un arbitre indépendant.

Deux mois plus tard seulement, les deux parties sont parvenues à un accord sur la suspension de Penne. Au lieu de l’interdiction initiale de quatre ans qui aurait mis fin à la carrière professionnelle de Penne dans le MMA, le vétéran de longue date ne fera désormais face qu’à 20 mois. C’est selon la déclaration suivante publiée par les responsables de l’USADA:

Penne, 36 ans, a été testée positive à l’état de traces pour deux métabolites du stanozolol, le 16β-hydroxystanozolol et le 3′-hydroxystanozolol, à la suite d’un échantillon d’urine hors compétition qu’elle a fourni le 8 avril 2019. Le stanozolol est un produit non spécifié Substance de la classe des agents anabolisants et interdite en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC.

L’USADA a déterminé qu’une réduction de la période de suspension autrement applicable était appropriée dans ce cas en raison de l’ensemble des circonstances, y compris la complexité des questions, ainsi que de la participation de Penne aux discussions avec l’USADA à la suite de ses premiers commentaires publics en janvier. En outre, en vertu de la politique antidopage actuelle de l’UFC, l’USADA n’a pas appliqué de sanction renforcée pour une deuxième violation, car l’USADA a déterminé que Penne n’avait pas l’intention de tricher lorsqu’elle a commis sa première violation, car son utilisation de l’agent anabolique interdit, la déhydroépiandrostérone (DHEA) ) dans un complément alimentaire était basé sur la recommandation de son médecin concernant un problème médical.

Penne espérait que la violation pourrait être retracée à un supplément contaminé via des tests d’un laboratoire tiers, mais l’USADA a finalement constaté que «les premiers résultats du laboratoire tiers n’ont pas établi de manière adéquate une source de test positif en raison de le protocole de test du laboratoire. ”

Penne, qui a disputé la dernière fois une défaite contre Danielle Taylor il y a près de trois ans, sera de retour au jeu en décembre. L’ancien challenger du titre UFC n’a pas remporté la victoire à l’intérieur de la cage depuis une victoire par décision partagée sur Randa Markos en 2014.