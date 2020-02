Jessica Penne interrompt la campagne GoFundMe et est “proche” de parvenir à un accord avec l’USADA

PhotoCred: .

La combattante de l’UFC, Jessica Penne, a clôturé sa campagne GoFundMe après avoir finalisé un accord avec l’Agence antidopage des États-Unis pour éviter les frais juridiques sur son affaire en cours.

Le mercredi 5 février, le directeur de Penne, Brian Butler, a suspendu sa campagne GoFundMe qui a été mise en place pour aider le poids de la paille à collecter des fonds pour une audience d’arbitrage contre l’organisation antidopage USADA.

Penne avait précédemment testé positif pour le stanozolol, un stéroïde anabolisant et une substance USADA interdite. Cependant, la détection était au niveau «picogramme». Penne a maintenu son innocence et pense que le test positif est le résultat d’une contamination.

En conséquence, le combattant vétéran a fait tester ses médicaments par un tiers. Le résultat a trouvé du stanozolol dans une «boîte scellée / non ouverte intitulée Aftera», communément appelée pilule du lendemain.

Le manager de Penne chez Sucker Punch Entertainment a expliqué au MMA qui se battait pourquoi ils avaient fermé leur campagne.

«Nous clôturerons la campagne aujourd’hui. Nous avons travaillé avec diligence avec l’UFC et notre équipe juridique et il semble que l’USADA et notre équipe juridique soient sur le point d’aboutir à un résultat qui évitera les coûts complets de l’arbitrage.

«Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs dons, car sans cela, nous n’aurions pas pu nous mener aussi loin! Nous vous tiendrons au courant des développements au fur et à mesure, mais nous ne voulons pas que les gens continuent de faire des dons pour le moment. Merci beaucoup à tous pour votre soutien à Jessica! »

La campagne a été fermée après que 7500 $ ont été collectés, mais la campagne visait à collecter 40 000 $ en frais juridiques. Si elle ne peut pas faire appel efficacement de son interdiction, Penne subira une suspension de quatre ans de ce sport. À 37 ans, Penne reconnaît qu’une interdiction de quatre ans signifierait effectivement une retraite anticipée des combats

Tous les athlètes qui concourent sous la bannière de l’UFC sont jugés par l’USADA à la suite d’un cas potentiel de violation du dopage pouvant conduire à un arbitrage. Cependant, le processus est très coûteux et les combattants sont tenus responsables des frais encourus.

Dans le cas en cours avec Jessica Penne, il semble que son équipe ait négocié un terrain d’entente qui puisse éclairer son avenir au combat. Cependant, l’affaire est toujours en cours.

