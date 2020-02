Jessica Penne interrompt la campagne GoFundMe, «proche» d’un accord pour éviter l’arbitrage

Jessica Penne n’a toujours pas de résolution quand elle pourra se battre à nouveau, mais il semble qu’elle évitera les frais juridiques coûteux associés à une audience d’arbitrage avec l’USADA.

Mercredi, le directeur de Penne, Brian Butler de Suckerpunch Entertainment, a suspendu la campagne GoFundMe qu’il avait lancée afin d’aider le vétéran des poids de paille à lever des fonds pour une audience d’arbitrage avec le partenaire antidopage de l’UFC.

“Nous clôturerons la campagne aujourd’hui”, a écrit Butler. «Nous avons travaillé avec diligence avec l’UFC et notre équipe juridique et il semble que l’USADA et notre équipe juridique soient sur le point d’aboutir à un résultat qui évitera les coûts complets d’un arbitrage.

«Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs dons, car sans cela, nous n’aurions pas pu nous mener aussi loin! Nous vous tiendrons au courant des développements au fur et à mesure, mais nous ne voulons pas que les gens continuent de faire des dons pour le moment. Merci beaucoup à tous pour votre soutien à Jessica! »

Butler a confirmé dans un message texte à MMA Fighting que la collecte de fonds avait été fermée après des dons d’un peu plus de 7 500 $. La campagne visait à recueillir 40 000 $ pour les frais juridiques.

Penne avait cherché à lever des fonds pour lutter contre une éventuelle interdiction de quatre ans du sport en tant que contrevenant à deux reprises de la politique antidopage de l’UFC. Selon Penne et son manager, la suspension de quatre ans l’aurait effectivement forcée à prendre sa retraite.

La violation potentielle du dopage découle du fait que Penne a été testée positive au stanozolol – un stéroïde anabolisant – dont elle a dit plus tard qu’elle était au niveau du «picogramme». Penne croyait que cela indiquait probablement qu’elle avait été victime d’un médicament contaminé.

Penne a ensuite fait tester ses médicaments par Korva, un laboratoire tiers, avec un résultat qui a trouvé du stanozolol dans une «boîte scellée / non ouverte étiquetée Aftera», qui est communément appelée «pilule du lendemain».

Malheureusement, Butler avait précédemment déclaré à MMA Fighting que des échantillons supplémentaires du même médicament testés au laboratoire accrédité par l’AMA (Agence mondiale antidopage) par l’USADA ne montraient aucune trace de stéroïde.

Cela a laissé la combattante de 37 ans regarder une suspension potentielle de quatre ans, c’est pourquoi son équipe de direction cherchait à aller en arbitrage avec l’USADA plutôt qu’à accepter l’interdiction.

Tous les athlètes concourant dans le cadre de la politique antidopage de l’UFC ont droit à un processus d’arbitrage à la suite d’une violation potentielle du dopage pouvant éventuellement conduire à un arbitrage. Le processus peut cependant être une entreprise assez coûteuse et les combattants sont responsables de tous les frais associés à un cas d’arbitrage avec l’USADA.

Sur la base de cette dernière déclaration, il semble que Penne et son équipe aient trouvé une sorte de terrain d’entente avec l’USADA concernant son avenir au combat, mais jusqu’à ce que toutes les parties soient parvenues à un accord, aucune information ne sera mise à la disposition du public.