Jessica Penne passible d’une suspension de quatre ans, l’USADA affirme que sa déclaration est inexacte

Dans un post sur Instagram, Jessica Penne a révélé qu’elle faisait face à une suspension de quatre ans de MMA et a ensuite annoncé sa retraite. Elle a affirmé avoir été victime d’intimidation.

Elle a écrit: «« J’ai le cœur brisé et la défaite. J’ai dépensé des milliers de dollars, je n’avais pas testé de médicaments et de suppléments. À mon âge, je ne peux pas revenir dans quatre ans. À ce stade, je suis perdu et vaincu. Je suis innocent. Je ne sais pas où je vais d’ici. À ce stade, l’USADA m’a empêché de faire carrière et de gagner un revenu au cours des trois dernières années et j’ai honte de dire que je suis fauché, vaincu et le cœur brisé. J’adore ce sport et j’y ai donné ma vie. »

C’était son deuxième test de dépistage de drogue raté. Elle a affirmé qu’elle avait pris différents médicaments tout en soignant des blessures et qu’elle avait eu des interactions «non agréables» avec un membre du personnel de l’USADA.

L’USADA a ensuite répondu par une déclaration à MMA Fighting: «Compte tenu de la déclaration publique de Jessica Penne, nous pouvons confirmer son test positif pour le stanozolol. Cependant, il y a beaucoup d’inexactitudes factuelles et d’allégations non fondées dans sa déclaration, y compris qu’elle a été forcée de quitter l’UFC. En fait, elle a exercé son droit de contester sa cause devant un arbitre indépendant, conformément à une demande reçue par l’USADA après avoir publié sa déclaration publique. En vertu de la politique antidopage de l’UFC, tous les athlètes ont le droit de présenter les faits et les circonstances lors d’une audition complète des preuves. Nous attendons avec impatience l’occasion de présenter les faits et les preuves à travers ce processus. »