Jessica Penne publie une déclaration émotionnelle sur une éventuelle suspension de quatre ans de l’USADA, estime que la carrière de MMA est terminée

Jessica Penne, ancienne candidate au titre des poids paille de l’UFC, a connu des moments difficiles ces derniers temps et les choses peuvent même empirer pour la vétéran qui entame la nouvelle année.

Penne, 36 ans, se bat actuellement contre l’Agence américaine antidopage (USADA) pour une violation qui la mettrait à l’écart pendant quatre ans. C’est un temps incroyablement long, surtout pour un vétéran qui n’a pas participé depuis avril 2017.

Alors que Penne est une combattante professionnelle depuis plus de 13 ans et a connu tous les hauts et les bas que le sport du MMA a à offrir, sa récente série de malchance est une pour les âges. Tout a commencé en mai 2017 lorsque Penne a été informée qu’elle avait été testée positive pour les stéroïdes anabolisants lors d’un test de dépistage hors compétition qui a examiné son passeport biologique. Penne a professé son innocence mais a finalement dû purger la suspension de la touche.

Une fois autorisé à concourir, Penne a été réservé pour combattre Jodie Esquibel à l’UFC sur ESPN + 8 à Sunrise, en Floride. Penne a finalement été retiré du combat et remplacé par le combattant vétéran Angela Hill. La raison du retrait de Penne remonte à l’origine à une blessure à la cheville subie à l’entraînement, mais il semble maintenant qu’il y ait plus dans l’histoire.

“La raison pour laquelle j’ai été tiré était à cause d’un niveau extrêmement bas de stanozolol trouvé dans mon système (niveaux de picogrammes)”, a écrit Penne dans un article Instagram passionné plus tôt aujourd’hui (illustré ci-dessous). “Mon cœur a coulé … après tout ce que j’avais vécu en obéissant et en restant assez (sic) juste pour récupérer mon coup, c’est arrivé.”

Considérant que ce serait la deuxième infraction de Penne, elle serait soumise à une suspension de quatre ans en vertu de la règle de l’USADA. La combattante chevronnée croyait qu’elle pourrait effacer son nom de son dernier problème, car elle a dépensé des milliers de dollars de son propre argent pour tester des médicaments et des suppléments pour la contamination, mais il semble que les propres tests de l’USADA ont confirmé la violation et ont Penne mettant en vedette une longue absence de combats.

«J’ai le cœur brisé et la défaite», a écrit Penne. «L’USADA m’a effectivement intimidé et m’a forcé à prendre ma retraite du MMA.»

«À mon âge, il n’y a aucun moyen de revenir dans quatre ans», a-t-elle ajouté plus tard. “À ce stade, je suis perdu et vaincu.”

Alors que l’USADA et l’UFC n’ont pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, cela devrait changer dans les prochains jours. Et si cela se produit comme Penne le craint, nous ne verrons peut-être plus jamais l’ancien challenger du titre UFC concourir à l’intérieur de l’Octogone.

Restez avec Mania pour des mises à jour continues sur la situation.