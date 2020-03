Jeudi TBT: Une journée comme aujourd’hui à l’UFC, “La première défaite de Conor McGregor”

Aujourd’hui c’est “Jeudi d’antan”, connu dans les réseaux sociaux comme “TBT ou ThrowBack jeudi”, alors … voyons un peu d’histoire.

Un jour comme aujourd’hui le 5 mars mais de 2016 (il y a 4 ans), l’un des combats les plus rentables de l’histoire de UFCquand Conor McGregor il a fait face Nate diaz dans le UFC 196tenue dans le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

McGregor venait de réaliser une impressionnante série de 15 victoires consécutives, dont 7 au sein de l’UFC, et devenait un champion incontesté des poids plumes après battu par KO en 13 secondes l’ancien monarque de la division et futur temple de la renommée, José Aldo.

«Le notoire» Il était à l’aube de sa carrière, alors il a commencé à travailler sur un possible combat «Champion contre Champion »avec le monarque d’alors de 155 livres, Rafael Dos Anjos, quelque chose qui, bien que cela semble étrange de nos jours, n’aurait été que la deuxième fois de l’histoire à se produire (La première fois, c’était St-Pierre c. Penn à l’UFC 94).

Rafael Dos Anjos, Dana White et Conor McGregor lors d’une conférence de presse (Jeff Bottari / Zuffa LLC / .)

Malheureusement Dos Anjos s’est blessé à l’un des pieds et est sorti du combat. Il a été proposé en premier lieu de remplacer Dos Anjos par Aldo, en guise de revanche immédiate à sa défaite par le championnat de 145 livres, mais il a décliné l’offre en raison du manque de temps pour se préparer.

Le second appelé pour être un remplaçant était l’ancien champion des poids légers, Frankie Edgar, mais a également refusé en invoquant une blessure à l’aine. C’est ainsi que le vainqueur de la 5e saison de “The Ultimate Fighter”, Nate diaz, a été annoncé en remplacement de McGregor.

Diaz, avait 18-10 à l’époque, et est venu de battre un top 5 dans la division des poids légers, Michael Johnson.

La meilleure chose à propos de cette réunion est qu’ils avaient rejoint deux combattants qui savent vendre un combat, de sorte que la tournée des médias et les interviews de chacun des combattants ont de plus en plus augmenté la morbidité des fans.

Dans le match, au premier tour, McGregor a réussi à obtenir de meilleures combinaisons et à connecter Diaz, mais les coups n’ont pas eu beaucoup d’effet. En fait, McGregor semblait désespérer un peu au milieu de l’assaut et cela lui a coûté quelques coups sûrs du vétéran de 170 livres.

Dans le second, Diaz semblait plus confiant et réussi à décrocher une combinaison un-deux qui a stupéfait McGregor. Le champion irlandais est resté debout, mais Diaz savait qu’il était blessé. Il a continué d’attaquer jusqu’à ce qu’il oblige McGregor à tenter une démolition et ce fut le début de la fin.

Díaz a réussi à atteindre le dos de McGregor alors qu’il tentait de se défendre contre une issue imminente. Ce n’était qu’une question de temps pour Diaz mataleón à 4h12 du deuxième assaut faisant McGregor “couverture“.

Ce jour-là, l’UFC est entrée dans l’histoire. Il UFC 196 c’est devenu alors dans le deuxième événement UFC avec plus d’achats de PPV (1,5 million), seulement derrière l’UFC 100 historique.

Mais c’est aussi le jour que la célèbre phrase de Nate Diaz est née: “Je ne suis pas surpris, enculés.”

Par la suite, les deux se sont affrontés à nouveau et cette fois McGregor a gagné (UFC 202).

Que pensez-vous, un troisième combat de bris d’égalité devrait être fait?