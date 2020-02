Jim Miller ne s’inquiète pas du premier combat en altitude

ALBUQUERQUE, N.M.- Même avec 15 ans d’expérience en MMA, Jim Miller aura une première à l’UFC sur ESPN + 25.

Le vétéran léger affronte Scott Holtzman lors de l’événement de samedi au Santa Ana Star Center. Le combat avec Holtzman marque la première fois que Miller (31-13 MMA, 20-12 UFC) combat à haute altitude, Rio Rancho étant à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Miller, qui est connu pour son rythme et son conditionnement, ne se soucie pas des problèmes d’endurance en combattant à haute altitude.

“C’est vraiment la première fois que je me bats à n’importe quelle altitude”, a déclaré Miller au MMA Junkie mercredi. “Oui, la majorité de mes combats, vous savez, ils sont à Jersey, Vegas, Texas. Je n’ai pas encore eu à gérer cela.

“Je ne suis pas vraiment concerné par ça. C’est une de ces choses, vous savez. Je suis en grande forme en ce moment. J’ai eu de l’expérience en altitude, mais je ne me suis pas battu. Et si vous êtes en forme, cela ne devrait pas être un problème. “

Miller ne s’est pas trop dérangé pour aborder l’altitude dans le camp, mais a pris quelques précautions mineures en prévision de l’événement. Le joueur de 36 ans est arrivé à Albuquerque samedi, une semaine avant le combat, pour s’habituer un peu plus à l’altitude.

«Je suis venu ici un peu tôt», a déclaré Miller. «Nous sommes sortis samedi, alors oui, je suis ici depuis quelques jours de plus pour essayer de m’habituer à l’altitude. Cela n’a pas été trop rude. C’est juste une de ces choses. Je vis à 600 pieds au-dessus du niveau de la mer, donc nous arrivons à plus de 5 000. C’est un peu différent, oui. “

Miller entre dans le combat avec Holtzman avec des victoires consécutives sur Jason Gonzalez et Clay Guida. L’UFC Rio Rancho sera son 34e combat avec l’UFC, ce qui égalerait le record de Donald Cerrone pour la plupart dans l’histoire de l’UFC.

Comme la plupart, Miller trouve ça plutôt cool.

«Vous y pensez. Cela me vient à l’esprit », a déclaré Miller. «Ce n’est pas une de ces choses qui, comme, ça ne va pas être mon couronnement. Ce ne sera pas la chose dont je me souviendrai de ma carrière de combattant. Mais c’est cool, et c’est une de ces choses que les temps changent. Il devient plus difficile de se battre aussi souvent, à moins que vous ne soyez Donald Cerrone – il ne reçoit que toutes les offres. C’est une stat cool.

«Je pense que Cerrone et moi allons monter là-bas encore quelques-uns, et quelques-uns des autres gars qui sont juste derrière nous, certains d’entre eux pourront peut-être suivre. Je connais le gars qui est juste derrière nous, Demian Maia, il prévoit de sortir, alors nous verrons. J’ai eu l’idée peut-être que nous (Cerrone et Miller) aimerions, 40 ans, vous savez, 39 ans, puis nous nous battrons à 40 ans. Ce serait cool, vous savez, l’UFC 300. Ce n’est pas trop très loin non plus, alors battez-vous sur 100, 200 et 300. Ce serait plutôt bien. “

