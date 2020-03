Jimi Manuwa cible le match revanche de Corey Anderson dans le cadre de la tournée de retour de l’UFC

Jimi Manuwa a 40 ans et connaît quatre défaites consécutives, dont un KO aux mains (et aux pieds) d’Aleksandar Rakic ​​en juin dernier. Mais le poids lourd léger et puissant a rapidement réalisé que sa retraite de 2019 s’était faite à la hâte.

Et qu’il a encore tant à redonner aux sports de combat.

«La retraite n’était pas prévue pour moi, c’est uniquement parce que j’ai mal pris ma perte. J’ai perdu quatre combats d’affilée et je suis en quelque sorte tombé amoureux de ce sport », a déclaré Manuwa à BJPenn.com. «Le temps que j’ai eu, m’a fait réaliser que je suis vraiment un combattant et c’est ce que je fais. C’est ce que j’ai été fait pour faire, c’est ce pour quoi je suis né. Je ne veux pas que mes talents et mes compétences soient gaspillés. J’ai même pensé à faire de la boxe car j’ai tellement de compétences à donner au monde. »

Manuwa (17-6) a été classé au deuxième rang avec 205 livres et a utilisé sa position dans le classement de la division pour appeler le champion d’alors, Daniel Cormier. Malheureusement pour «Poster Boy», leur match de rancune léger et lourd ne s’est jamais concrétisé.

Mais il y a beaucoup d’autres poissons dans la mer.

«J’aimerais récupérer certaines de mes pertes, ce serait un bon point de départ», a poursuivi Manuwa. «Le match revanche avec Rakic ​​serait génial ou la trilogie avec Jan Blachowicz serait quelque chose pour laquelle je m’entraînerais. Peut-être que je donne à Corey Anderson un deuxième combat comme il le demandait. Il y a beaucoup d’options que j’aimerais. »

Votre déménagement, UFC.