Jimi Manuwa dit que le poids lourd léger a pris vie et s’attend à ce que Jan Blachowicz obtienne le prochain titre

Jimi Manuwa est heureux que la division des poids lourds légers de l’UFC ait «pris vie» ces derniers mois.

Manuwa est dans l’UFC depuis 2012, où il a vu Jon Jones devenir le champion des promotions poids lourds légers et défendre sa ceinture à plusieurs reprises. Jimi pense que la division a stagné lorsque «Bones» a traité pour la première fois son USADA et ses problèmes personnels.

Maintenant, cependant, l’Anglais voit la division des poids lourds légers comme l’une des divisions les plus excitantes de l’UFC.

«Je pense que la division a pris vie l’année dernière. Pendant quelques années, c’était un peu vicié lorsque ‘DC’ était le champion. Maintenant que Jones est revenu et est devenu champion, il a donné un coup de pied à tous ces nouveaux venus », a déclaré Manuwa à BJPENN.com. «Je pense qu’il est vivant avec Reyes et tous ces nouveaux prétendants. La division est maintenant en vie. “

Le grand point d’interrogation de la division des poids lourds légers est de savoir qui affrontera Jon Jones ensuite. Beaucoup pensent que ce devrait être Dominick Reyes, mais Manuwa ne le pense pas car il dit que Bones a clairement gagné ce scrap.

«Je pensais que Jon Jones avait gagné le combat. Jones est le champion depuis 10 ans et vous ne pouvez pas essayer de réclamer la ceinture de cette façon », a-t-il expliqué. «Il faut être décisif et Reyes n’a pas fait assez dans les manches pour gagner. Je pense que c’était 2-2 dans le cinquième et Jones a remporté cette manche en montrant son pedigree de championnat. “

Étant donné que Jimi Manuwa ne pense pas que Dominick Reyes a battu Jon Jones, il dit que Jan Blachowicz devrait obtenir le prochain coup de titre. Mais, dit-il, le combat le plus intéressant serait Jones contre Thiago Santos 2.

«Je pense que je donnerais un coup de feu à Blachowicz, mais aucun de ces combattants ne l’a incendié. Blachowicz a eu un joli KO sur Anderson, c’est la seule raison pour laquelle je le lui donnerais », a-t-il déclaré. “Reyes a eu un combat serré et formidable contre Jones, mais ce n’était pas quelque chose que je voulais voir reculer. Santos est le combattant le plus excitant de la division, alors peut-être que Santos le comprendra à son retour? »

Que pensez-vous des réflexions de Jimi Manuwa sur la division des poids lourds légers?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.