Jimi Manuwa dit qu’il est «tombé amoureux» du MMA, mais envisage maintenant un retour à l’UFC pour récupérer ses pertes

Jimi Manuwa ne pense pas que sa retraite soit permanente.

Après la défaite de Manuwa contre Aleksandar Rakic ​​à l’UFC Stockholm, qui était son quatrième d’affilée, il a décidé d’appeler cela une carrière. Pourtant, depuis lors, il réfléchit à l’idée de mettre fin à sa retraite et de retourner à l’UFC.

“Vous savez, je me bats avec les idées quotidiennement à l’entraînement et juste dans ma vie. La retraite n’était pas prévue pour moi, c’est seulement parce que j’ai mal pris ma perte. J’ai perdu quatre combats d’affilée et je suis en quelque sorte tombé amoureux de ce sport », a déclaré Manuwa à BJPENN.com. «Le temps que j’ai eu, m’a fait réaliser que je suis vraiment un combattant et c’est ce que je fais. C’est ce que j’ai été fait pour faire, c’est ce pour quoi je suis né. Je ne veux pas que mes talents et mes compétences soient gaspillés. J’ai même pensé à faire de la boxe car j’ai tellement de compétences à donner au monde. »

S’il revient au MMA, Jimi Manuwa indique clairement que c’est l’UFC ou le buste, car il n’est pas intéressé à se battre pour d’autres promotions.

“Je ne pense pas que je suis intéressé par une autre promotion MMA autre que la boxe. Ce ne sera que de l’UFC. Je ne veux pas essayer de commencer une carrière chez Bellator ou ONE », a-t-il expliqué. “Pour moi, c’est UFC ou rien mais on ne sait jamais parce que quelqu’un pourrait venir avec une offre folle que je ne peux pas refuser. Mais je ne vois pas cela se produire. “

Manuwa dit qu’il est toujours sous contrat avec l’UFC mais que son retour est incertain.

L’Anglais dit que son corps se sent bien mais qu’il est toujours en l’air s’il veut vraiment mettre fin à sa retraite.

«À tout moment vraiment. Je m’entraîne deux fois par jour, presque comme si j’étais au camp. C’est comme des montagnes russes, certaines semaines je me sens bien puis d’autres je pense à quoi ça sert », a-t-il dit. “En ce moment, je suis à la croisée des chemins pour décider ce que je vais faire.”

En fin de compte, Jimi Manuwa dit que s’il revient, il a des noms en tête comme récupérer ses pertes comme Aleksandar Rakic ​​ou peut-être faire la trilogie de Jan Blachowicz ou donner à Corey Anderson le match revanche qu’il a voulu depuis tant d’années.

Quoi qu’il en soit, l’Anglais sait qu’il a des options pour un éventuel retour à l’UFC.

«J’aimerais récupérer certaines de mes pertes, ce serait un bon point de départ. Le match revanche avec Rakic ​​serait génial ou la trilogie avec Jan Blachowicz serait quelque chose pour laquelle je m’entraînerais », a-t-il conclu. «Peut-être que je donne à Corey Anderson un deuxième combat comme il le demandait. Il y a beaucoup d’options que j’aimerais. »

Qui pensez-vous que Jimi Manuwa devrait se battre s’il retourne à l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/03/2020.