Jimi Manuwa fait allusion à un retour potentiel

L’ancien concurrent des poids lourds légers de l’UFC, Jimi Manuwa, taquine un retour potentiel dans l’Octogone après sa retraite l’année dernière.

Manuwa a raccroché les gants après avoir été brutalement assommé par un coup de tête d’Aleksandar Rakic ​​en juin 2019. Il s’agissait de la quatrième défaite consécutive pour Manuwa, avec trois défaites vicieuses par élimination directe au cours de cette séquence. À 39 ans, Manuwa a décidé d’appeler cela une carrière.

Cependant, il semble maintenant que Manuwa réfléchit à raccrocher ses gants. Dans une paire de messages récents sur son Twitter, “Poster Boy” a taquiné un retour possible après même pas un an d’absence de l’action.

Découvrez ce que Manuwa a écrit sur ses réseaux sociaux.

Restez à l’écoute…

– JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 28 janvier 2020

Tout ce temps libre m’a fait réaliser que je suis vraiment né pour ce jeu!

– JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 28 janvier 2020

Si Manuwa revient, il retournera probablement immédiatement dans le top 15 chez les poids lourds légers. Étant donné qu’il n’a même pas manqué une année complète d’action, il ne devrait pas avoir trop de rouille annulaire s’il revient et le temps qui s’échappe de la cage devrait l’aider à se remettre des dommages qu’il a subis lors de ses derniers combats. à l’intérieur de l’Octogone.

Manuwa (17-6) n’a fait que 6-6 au total à l’UFC mais il détient un certain nombre de grandes victoires, y compris des victoires sur Corey Anderson et Jan Blachowicz, qui sont sur le point de faire la une de l’UFC Rio Rancho le mois prochain. Manuwa a également une victoire sur Ovince Saint-Preux, et ses six défaites sont toutes contre des combattants classés parmi les 15 premiers.

Si Manuwa revient effectivement, certains adversaires potentiels pour lui incluent des vétérans comme Mauricio “Shogun” Rua ou Misha Cirkunov, ou peut-être des étoiles montantes comme Ryan Spann ou Magomed Ankalaev. Peu importe qui est son adversaire, Manuwa propose de nombreuses confrontations passionnantes s’il décide de vouloir se battre à nouveau.

Qui voulez-vous voir Jimi Manuwa se battre à son retour dans l’Octogone?