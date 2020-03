Jimi Manuwa toujours intéressé par une carrière de boxe, appelle Shannon Briggs

Jimi Manuwa souhaite toujours devenir boxeur professionnel.

L’ancien poids lourd léger de l’UFC a pris sa retraite l’été dernier, mais a récemment déclaré qu’il était intéressé par un retour dans l’Octogone. Mais, si cela ne se produit pas, l’Anglais dit qu’il aimerait boxer.

«J’ai les mains lourdes et j’ai toujours aimé la boxe. Ces derniers mois, je me suis concentré sur ma boxe », a déclaré Manuwa à BJPENN.com. «Comme peut-être que quelqu’un comme Shannon Briggs vendrait des arènes partout dans le monde. C’est une chose à laquelle je pense vraiment et vers laquelle je me penche. »

Briggs, bien sûr, est un ancien champion des poids lourds de la WBO où il a remporté des victoires notables sur Georges Foreman, Ray Mercer et Siarhei Liakhovich. Il s’est également battu contre Lennox Lewis et Vitali Klitschko. Le joueur de 48 ans a combattu pour la dernière fois en mai 2016.

Pourtant, “The Cannon”, a déclaré à Sky Sports début 2019 qu’il demanderait une licence de boxe britannique pour pouvoir boxer en Angleterre. Il a également été l’entraîneur-chef de YouTuber Logan Paul pour son combat contre KSI, montrant qu’il est toujours impliqué dans la boxe.

Donc, avec Briggs toujours ouvert à l’idée de la boxe et voulant boxer en Angleterre, Jimi Manuwa dit qu’il est logique que le combat se déroule. Il sait également que tout arène se vendrait en Angleterre.

«Je ne veux pas entrer et commencer par le bas et combattre ces gars de niveau inférieur pendant des années. Je parle des grands combats et des combats passionnants pour les fans pendant que mon CV parle. Je pensais à David Haye il y a quelques années, mais je l’ai vu à Bellator et je lui ai demandé de se battre et de vendre les arènes, mais il n’était pas prêt pour ça », a expliqué Manuwa. «Il a dit qu’il était à la retraite, alors vous devez respecter cela. Il y a tellement de grands noms mais qui arrivent peut-être à la fin de leur carrière, ce qui ferait un grand combat. Shannon Briggs est quelqu’un que je voudrais combattre. “

Il faut voir si Manuwa se lancera dans la boxe. Et, que Briggs veuille ou non combattre Manuwa est également inconnu. Mais, ce serait sans aucun doute un combat très intéressant.

Seriez-vous intéressé à voir Jimi Manuwa box Shannon Briggs?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/03/2020.