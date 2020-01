Jimmie Rivera n’est pas impressionné par Marlon Vera

Marlon Vera Il est actuellement dans le meilleur moment de sa carrière avec cinq victoires consécutives, toutes par achèvement. Ce n’est cependant pas quelque chose qui impressionne particulièrement votre prochain adversaire, Jimmie Rivera.

Les deux Gallos Pesos verront les visages sur le stellaire du panneau d’affichage préliminaire de la UFC 247, et bien que Rivera reconnaisse que l’Équatorien s’est amélioré au cours de ces années, il n’est pas entièrement convaincu.

“Je pense que dans le combat contre” Chito “, il y a plus de contre-coups”, a déclaré le combattant portoricain au MMA Junkie. «Il y a plus d’avantages pour lui que pour moi, mais je dois quand même aller là-bas et évidemment ne pas prendre le combat à la légère car j’espère gagner pour tenter de sécuriser un combat contre quelqu’un dans le top 5. J’anticipe une victoire sur« Chito »pour obtenir quelqu’un du top 5. Évidemment, mes performances dépendent aussi, mais j’espère obtenir quelqu’un du top 5.

Malgré ses cinq premiers combats à l’UFC, Rivera est actuellement coincé au pire moment de sa carrière avec un record de 1 à 3 lors de ses quatre dernières présentations sur l’Octogone.

Bien que Rivera reconnaisse que le natif de Chone est meilleur par rapport aux années précédentes, ce n’est pas qu’il soit complètement impressionné.

«Je pense que cela s’est amélioré et je n’essaie pas d’être malveillant, mais je ne suis pas super impressionné. Quand je vois ses combats, je vois comment il a réussi, et je vois aussi quels styles il a combattus sont similaires aux miens. J’ai vu certains de ses combats, mais celui qui attire mon attention est celui de John Lineker. J’ai plus de calibre de toutes les compétitions auxquelles il a dû faire face. »

Précisément les deux dernières défaites de Vera, qui occupe le quatorzième échelon du classement, ont précédé deux combattants qui ont ensuite été classés: Lineker et Douglas Silva de Andrade. Donc, sans aucun doute, Rivera est le plus grand défi auquel l’Équatorien a dû faire face dans sa carrière.

La «terreur» vient de la défaite face à deux combattants qui réclament actuellement une opportunité comme Petr Yan et Aljamain Sterling.

L’UFC 247 a lieu le 8 février au Toyota Center de Houston, au Texas.