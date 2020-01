Jimmie Rivera veut de plus grandes choses après Marlon Vera à l’UFC 247

Jimmie Rivera ne voit pas grand-chose à l’envers pour son prochain combat, mais il espère toujours décrocher un adversaire de premier rang avec une victoire.

À l’UFC 247, le 8 février à Houston, Rivera affronte Marlon Vera, un combattant qui occupe sept places derrière lui dans le classement officiel des poids coq UFC.

“Le combat” Chito “, je pense que c’est plus, il y a beaucoup plus d’inconvénients au combat”, a déclaré Rivera au MMA Junkie. «Il y a beaucoup plus d’avantages pour lui que pour moi, mais d’un autre côté, je dois y aller et évidemment ne pas prendre le combat à la légère, mais je dois y aller et obtenir une victoire, et essayer de mettre quelqu’un au sommet cinq après. “

«Je cherche (pour) une victoire sur Chito pour me mettre dans le top cinq. Évidemment, cela dépend des performances, mais je recherche ce top cinq. “

Rivera (22-4 MMA, 6-3 UFC) voulait à l’origine participer à l’UFC 244 au Madison Square Garden, mais les combats avec Cody Stamann et Rob Font sont tombés à l’eau, ce qui lui a fait manquer l’occasion de se battre dans l’un des les arènes les plus célèbres du monde.

Au lieu de cela, il participera au Texas, le même État dans lequel il a remporté une victoire pour la dernière fois, quand il a battu John Dodson par décision unanime à l’UFC 228.

“Je voulais vraiment me battre près de chez moi”, a déclaré Rivera. «Je voulais vraiment me battre à MSG. Je n’ai jamais eu à me battre à MSG, donc je suis un peu contrarié de ne pas avoir pu le faire. J’adore le Texas, j’aime y aller et me battre. “

Le combat avec Vera s’est presque concrétisé il y a près de trois ans, lorsque Vera a proposé d’intervenir à court préavis après que Rivera a perdu son premier adversaire, Bryan Caraway, en raison d’une blessure. Mais Rivera a rejeté l’offre de remplacement, car il pensait que Vera n’était pas assez bien classée dans la division.

Trois ans plus tard, Vera connaît la meilleure manche de sa carrière à l’UFC. Il a terminé ses cinq derniers combats alors qu’il tire sa plus grande opportunité à ce jour à Rivera.

Malgré une séquence impressionnante, Rivera ne pense tout simplement pas que Vera a rivalisé contre les meilleurs de la division, ou contre quiconque possède son style.

“Je pense qu’il s’est amélioré, mais je n’essaie pas d’être méchant, mais je ne suis pas très impressionné”, a déclaré Rivera. “Quand je regarde ses combats, je regarde comment il a fait, je regarde aussi qui sont les styles peut-être similaires aux miens. Je regarde vraiment les combats qu’il a eu dans le top 10 mais celui qui apparaît, j’ai regardé plusieurs fois, c’est le combat de Lineker.

“Je mesure beaucoup la compétition de qui il combat, même si j’ai regardé les autres combats contre Frankie Saenz, malheureusement les autres gars dont je ne me souviens pas de leurs noms, mais j’ai regardé un combat et je crois que c’était une fin, mais c’était un gaucher, donc c’est un peu différent parce que je ne suis pas gaucher. »

Rivera a perdu trois de ses quatre derniers combats, qui ont suivi une remarquable série de 20 combats invaincus qui comprenait des victoires sur Pedro Munhoz et Urijah Faber.

Ses trois défaites sont venues au meilleur concurrent Marlon Moraes, où il a subi une défaite rapide par KO, une décision unanime face à Aljamain Sterling, et enfin sa dernière défaite, un va-et-vient avec Petr Yan à l’UFC 238.

Bien que Rivera ne s’attarde pas trop sur le passé, il a procédé à la ventilation de ce qui, selon lui, a mal tourné dans ces pertes.

“Avec ce combat (Sterling), je pense que c’est vraiment de ma faute”, a déclaré Rivera. «J’y suis allé, je n’avais pas la meilleure coupe de poids et je ne m’en suis jamais bien remis, et je pouvais dire quand j’ai regardé à nouveau le combat, cela a montré, et dans le dernier combat avec le combat de Petr Yan, ce fut difficile se battre pour vraiment avaler. J’ai gagné 14 minutes et 30 secondes de combat, et je n’ai perdu que 15 secondes dans la première et 15 secondes dans la seconde. »

“Je veux dire, évidemment, j’ai été abandonné, mais je n’ai pas été bercé là où j’étais dehors et allongé à plat. J’ai été frappé avec un bon coup, qui était un coup que je ne voyais pas, et je me suis relevé et j’ai continué à brouiller pour que le combat soit vraiment difficile. Vraiment difficile à accepter juste parce que j’ai perdu un peu du combat en 15 minutes. »

Rivera a participé à quelques combats terne, mais il met cela sur ses adversaires, qui, selon lui, avaient souvent peur d’échanger. Il a eu sa juste part de guerres divertissantes, avec Munhoz, Iuri Alcantara et Thomas Almeida, qui se tenaient tous au milieu et échangeaient.

“Tous mes combats, c’est soit une guerre parce que la personne veut rester dans la poche et j’aime ça, soit ils ne sont pas aussi divertissants parce que ça dépend de qui c’est.”

Avec Vera, Rivera ne sait pas trop à quoi s’attendre, mais il sera prêt de toute façon.

“J’ai l’impression que ça peut aller n’importe où”, a déclaré Rivera. «S’il veut descendre au sol, je suis super à l’aise là-bas. S’il veut le garder debout, je suis très à l’aise là-bas, donc j’ai l’impression que ça pourrait vraiment aller n’importe où. “

