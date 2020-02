Jimmy Crute dévoile un plan de match simple pour Michal Oleksiejczuk: “Je teste son putain de menton”

Crédit d’image: UFC.com (photographe non répertorié)

Jimmy Crute cherche à revenir dans la colonne des victoires à l’UFC Auckland lorsqu’il affrontera Michal Oleksiejczuk.

Crute vient de subir une défaite au premier tour contre Misha Cirkunov à l’UFC Vancouver où une victoire l’aurait placé dans le top-15. Dans le combat, l’Australien était sur le point de le terminer mais il dit qu’il a laissé ses émotions prendre le dessus sur lui.

«Je l’ai beaucoup étudié et j’ai vu où je me suis trompé. C’était des erreurs très simples et je me suis laissé trop émotif. J’étais sur le point de le finir, l’arbitre avait dit deux autres coups de poing et il allait l’appeler », a déclaré Crute à BJPENNN.com. «Mais, je laisse mes émotions prendre le dessus sur moi. Et, pour être jeté dans cette situation à 23 ans pour entrer dans le top-15, je devais entrer avec la tête d’aplomb.

“Quiconque m’a vu lutter sait que je ne fais pas cette erreur”, a-t-il déclaré. «J’ai jeté toutes mes techniques. Je voulais juste trop l’assommer. Je suis une ceinture noire, je suis une ceinture noire légitime. “

Depuis la perte, Crute s’est amélioré au gymnase chaque jour. Le joueur de 23 ans devrait affronter son compatriote Michal Oleksiejczuk, qui vient de perdre contre Ovince Saint Preux.

Crute n’est pas surpris qu’il soit jumelé avec lui.

«Les gens pensent que cela tue une perspective, mais quoi, sommes-nous censés nous éviter les uns les autres? Nous sommes tous les deux sur la même route », a-t-il expliqué. “Je n’évite personne, il n’évite personne. Voyons donc qui est la meilleure perspective.”

Avec la disparition de Crute et les combats près de chez lui en Nouvelle-Zélande, beaucoup s’attendraient à ce que la pression soit sur lui. Pourtant, il ne s’inquiète de rien car il se concentre uniquement sur la tâche devant lui et ne regarde pas vers l’avenir.

«Je vais juste laisser mes combats parler d’eux-mêmes. Je ne vais pas mettre de pression excessive sur moi. Je vais sortir et l’aplatir “, a déclaré Crute. “Le truc, c’est que je peux m’asseoir ici et me dire que je dois gagner et si ce n’est pas la fin du monde. C’est une pression excessive, je vais juste là pour mettre mon poing dans son visage et je vais juste le faire. “

Pour lever sa main et revenir dans la colonne des victoires, Jimmy Crute a un plan de match très simple. Il veut tester le menton d’Oleksiejczuk, et s’il peut survivre à cela, il s’attend à abattre le pôle et à l’étouffer.

“Je ne suis pas du genre à faire des prédictions. Mais, je peux vous dire tout de suite que je vais tester son menton et qu’il va tester mon foie. Je teste son f ** king chin », a-t-il déclaré. «Je vais le tester, c’est un bon marteau et un bon clou. S’il peut y survivre, je vais le descendre et l’étouffer. “

S’il le fait, ce sera le début d’une 2020 très active pour Jimmy Crute qui prévoit de se classer très prochainement.

«Je pense que cela me donne un autre gars classé. Un autre de mes problèmes était que j’étais pressé d’atteindre le sommet. Je vais sortir Michal et passer une année bien remplie », a-t-il conclu. “Le problème avec les gars dans le top-15, c’est qu’ils ne veulent pas rester actifs. Celui qui veut danser peut danser avec moi. »

Selon vous, qui gagnera le combat entre Jimmy Crute et Michal Oleksiejczuk à l’UFC Auckland?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/02/2020.