Jimmy Crute pense qu’il est le n ° 1 des perspectives après sa victoire

Jimmy Crute est de retour dans la colonne des victoires.

Servant d’UFC sur l’événement co-principal ESPN + 26, Crute (11-1 MMA, 3-1 UFC) a battu Michal Oleksiejczuk (14-3 MMA, 2-1 UFC) par soumission au premier tour de Kimura. La victoire a servi de rebond à Crute, qui venait de perdre contre Misha Cirkunov en septembre.

“J’étais super content”, a déclaré Crute lors de l’émission d’après-combat ESPN +. «J’étais simplement heureux de pouvoir m’en tenir au plan de match. Mon dernier combat, je ne l’ai évidemment pas fait. C’était donc bien de sortir et de montrer que je peux garder la tête froide sous pression. …

«J’essaie juste de lui faire ce que Misha (Cirkunov) a pu me faire. J’ai eu un peu plus de succès dans ma défaite, mais la pression qui a été exercée sur moi m’a donné envie d’y aller. C’est pourquoi j’ai pris cela et essayé de l’utiliser. Aussi, amener Daniel Kelly à plein temps – pouvoir utiliser ce judo et bien le faire. »

Crute n’est membre de la liste de l’UFC que depuis juillet 2018, mais en peu de temps, il s’est fait un nom. Dans son quatrième combat promotionnel, Crute s’est vu confier les responsabilités de l’événement principal à la maison. Il a profité de l’occasion.

“C’était un tourbillon”, a déclaré Crute. “Je ne peux pas localiser les moments. Ce fut un éclair. C’est ce que j’essaie de faire maintenant. Surtout après mon dernier combat, j’ai juste essayé de tout ralentir et de tout prendre au fur et à mesure.

«Il est très facile de se laisser prendre et d’essayer d’être le meilleur homme de tout le monde – essayez d’être tout. Quand il s’agit de combattre, c’est ce que vous faites à l’entraînement et ce que vous faites là-bas. »

Apparemment satisfait de ses progrès, Crute a exprimé son opinion. Il pense qu’il est le meilleur espoir de 205 livres dans l’UFC. Il veut que cela continue ainsi et dit qu’il pense que la force mentale permettra que cela se produise.

«Je me considère comme la perspective n ° 1. Il y a quelques autres très bons gars qui revendiquent cela, alors nous allons régler cela », a déclaré Crute. “… La chose la plus importante pour moi est de continuer à faire ce que je fais. Gardez la tête froide.

«C’est toujours mental pour moi. Juste pouvoir s’allumer mentalement. Parfois, j’allume trop. J’ai juste besoin de trouver un juste milieu. Je peux kickboxer avec les meilleurs. Je peux lutter avec les meilleurs. Je peux me battre avec les meilleurs. Ce qui me déçoit, c’est parfois que je pense trop. … Je pense que lorsque je perfectionne l’état d’esprit, c’est le jour. »

L’UFC sur ESPN + 26 a eu lieu samedi (dimanche localement) au Spark Arena d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. L’événement a été diffusé en continu sur ESPN +.

.