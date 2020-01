Jimmy Smith critique John McCarthy pour les comparaisons MVP contre Anderson Silva

Image: Jimmy Smith sur Twitter

L’analyste de longue date du MMA, Jimmy Smith, a critiqué le commentateur du Bellator, Big John McCarthy, pour sa récente comparaison entre Michael Page et Anderson Silva.

McCarthy a été examiné de près pour ses récents commentaires comparant les premières carrières des deux. De nombreux fans croient que Bellator a donné à Page une route généralement facile jusqu’à présent, mais McCarthy a déclaré que les 18 premiers combats de Page correspondaient bien aux 18 premiers combats que Silva avait, malgré les preuves suggérant que la route de Silva était plus difficile. Smith a vu les commentaires de McCarthy et a dit qu’il n’était pas d’accord avec lui.

S’exprimant sur son podcast, Smith a expliqué pourquoi la comparaison de McCarthy était erronée.

«La chose importante à garder à l’esprit ici, dans son septième combat de sa carrière, Anderson Silva a battu le poids welter n ° 1 au monde, Hayato« Mach »Sakurai. Je sais que ça semble bizarre. Beaucoup d’entre vous ne se souviennent tout simplement pas de Hayato Sakurai, vous ne vous souvenez pas des premiers jours de la division des poids mi-moyens, vous ne vous souvenez pas d’Anderson Silva à 170 livres. Je sais que je parle à un public qui se souvient essentiellement de sa performance à 185 livres à l’UFC », a déclaré Smith.

«Ce dont la plupart des gens ne se souviennent pas, c’est que (Silva) avait réalisé une belle course à 170 avant d’atteindre 185. Au début de sa carrière, il a été brièvement le poids welter n ° 1 au monde. Pour moi, cela invalide en soi l’argument de Big John McCarthy. MVP n’est pas à la distance de reniflement n ° 1 au monde à 170 livres. Anderson Silva était n ° 1 mondial lorsqu’il a battu Hayato Sakurai. »

C’est un argument fort avancé par Smith. Au cours des 18 premiers combats de la carrière de Silva, il a vaincu des légendes du MMA comme Sakurai, Carlos Newton et Jeremy Horn, tout en remportant des victoires de qualité sur les goûts des futurs combattants de l’UFC Roan Carneiro, Jorge Rivera et Fabricio Camoes. C’est un CV de qualité pour tout le monde, surtout dans leurs 18 premiers combats en carrière.

Page, quant à lui, a combattu deux combattants d’élite dans ses 18 premiers combats à Douglas Lima et Paul Daley, se faufilant par Daley avec une décision et se faisant assommer par Lima. Ses autres victoires notables sont Fernando Gonzalez, Evangelista Cyborg et Ricky Rainey. S’il est vrai que Silva a perdu trois fois lors de ses 18 premiers combats contre Ryo Chonan, Daiju Takase et Luiz Azerdero alors que Page n’a perdu qu’une seule fois, il existe des preuves suggérant que c’est parce que la course de Silva était plus difficile que Page.

Êtes-vous d’accord avec les critiques de Jimmy Smith sur la comparaison de Big John McCarthy entre Michael Page et Anderson Silva?

