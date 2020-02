Jinh Yu Frey borde Ashley Cummins, la ceinture reste vacante

Une mésaventure avec son poids signifiait que Jinh Yu Frey n’avait plus de titre à défendre vendredi soir, ce qui la faisait gagner un peu à contre-courant.

Lorsque Frey (9-4) a été annoncé vainqueur de la décision unanime sur Ashley Cummins (7-5) avec un trio de 48-47 scores dans le tournoi principal de cinq tours, de nombreux membres de la foule ont hué leur désapprobation. Et il semblait que Cummins était peut-être un peu plus rapide que Frey la plupart de la nuit.

Mais c’est Frey qui a remporté la victoire dans le combat pour le titre des poids atomiques – même si elle n’avait plus un titre de 105 livres à défendre. Seule Cummins a pu gagner la ceinture après que Frey a perdu du poids de 0,8 livre lors de la pesée de jeudi, et elle a échoué dans un match revanche d’un combat de 2017 que Frey a également gagné.

“Ça fait du bien d’obtenir une victoire, mais cela ne peut toujours pas effacer le fait que j’ai manqué de poids”, a déclaré Frey par la suite. “Nous allons rentrer chez nous et réévaluer les choses et voir si 105 est l’endroit où aller, ou s’il est temps de monter.”

Une victoire de Cummins lui aurait donné le titre de poids atomique. Mais puisque Frey a manqué de poids et a été dépouillé, la ceinture devient vacante – avec Frey maintenant en haut du tas pour essayer de le reconquérir.

Invicta FC 39 a eu lieu vendredi au Memorial Hall de Kansas City, au Kan. L’événement a été diffusé sur UFC Fight Pass.

Lorsque Cummins et Frey se sont battus pour la première fois, le combat a été largement contesté sur la toile et Frey est reparti avec une décision unanime. Mais ce n’était pas le cas cette fois-ci.

Le combat est resté debout au premier tour, et chaque combattant a travaillé des coups de pied au corps et des coups de poing droits. Mais malgré quelques grandes fluctuations de chacun, aucun n’a décroché quoi que ce soit de vraiment définitif – bien que Cummins semblait arriver plus fort que Frey en fin de manche.

Dans la seconde, Frey s’est esquivé sous un coup de poing et a cherché un démontage. Cummins a défendu et Frey a été contraint de se ressaisir. Elle chercha un retrait de voyage, mais Cummins retourna les choses et se sépara. Cummins a décroché une solide combinaison deux minutes plus tard, mais a ensuite mangé une grosse gauche quelques secondes plus tard. Cummins a atterri dur en retour, et cela a forcé Frey à l’attacher à nouveau. Cummins a été coupée au-dessus de l’œil droit de la main gauche de Frey, mais elle a avancé sans souci. Un coup de poing Frey a brièvement mis Cummins sur la toile, mais elle a rapidement rebondi.

Après un troisième tiers serré, avec quelques minutes à faire au quatrième tour, Frey a réussi une belle combinaison. Mais Cummins a continué d’avancer avec des coups, des crochets et des tentatives de coups de pied. Frey est resté occupé tard dans la manche, mais n’a rien pu mettre de définitif sur Cummins.

Cummins a pensé à un retrait quelques minutes après le dernier tour, mais il n’était pas là. Au lieu de cela, le combat est resté là où il avait été les 22 premières minutes, et est resté presque toujours le même. Aucun combattant ne prenant un avantage évident, il est allé aux juges avec une bonne dose d’incertitude sur le combattant qui obtiendrait le feu vert.

Miranda Maverick domine Pearl Gonzalez

Miranda Maverick est restée après une arrivée tout au long du co-événement principal. Cela n’est jamais venu, mais Maverick (7-2) s’est contenté d’une victoire assez dominante, et sans doute la plus grande de sa carrière contre l’ancien combattant de l’UFC Pearl Gonzalez (10-5). Maverick a balayé les tableaux de bord avec une paire de 30-27 et un 30-26.

Trente secondes plus tard, Gonzalez a décroché une paire de coups de pied. Mais 30 secondes plus tard, Maverick est entré et a emmené Gonzalez sur la toile. Elle a travaillé autour et est passée au contrôle latéral 30 secondes plus tard et a essayé d’aller travailler avec le sol et la livre pendant que Gonzalez se défendait. Lorsque Gonzalez a essayé de se frayer un chemin, Maverick l’a reprise avec plus de la moitié du tour à gauche. Maverick a décroché une série de coups de poing pour essayer d’adoucir Gonzalez, puis avec 90 secondes restantes, il a travaillé pour un étranglement à l’arrière. Mais contre la clôture, Gonzalez a inversé avec une minute à gauche et a pris le dessus. Elle était en danger d’un triangle étranglé par Maverick, mais elle l’a effacé et a essayé d’atterrir grand et propre avant que Maverick ne se retourne à nouveau près de la corne.

À seulement 20 secondes du deuxième tour, Gonzalez a amené Maverick sur la toile et a broyé le chronomètre jusqu’à ce que Maverick finisse par se remettre sur pied. Là, elle a fait tourner Gonzalez et a posé des genoux courts, puis a ramassé ses jambes et a livré son propre démontage avec une minute dans le cadre. Avec 30 secondes restantes, Maverick a sauté à pleine monture et a atterri des coups de poing et des coudes lourds, mais n’a pas pu en faire assez pour un arrêt.

Les deux coups de pied échangés au début du troisième, et un coup de poing en rotation de Gonzalez a atterri dur. Mais son élan a permis à Maverick de la rattraper, puis de la faire descendre d’une minute. De son dos, Gonzalez a brièvement travaillé pour un étranglement triangulaire, mais n’a pas pu se rapprocher suffisamment pendant que Maverick se tenait debout et posait les genoux sur le corps. À deux minutes de la fin, Gonzalez s’est remis sur pied, mais Maverick est immédiatement retourné à une tentative de retrait. Elle l’a compris, puis a finalement repris Gonzalez.

Invicta FC 39 résultats:

Jinh Yu Frey contre Ashley Cummins par décision unanime (48-47, 48-47, 48-47)

Miranda Maverick bat. Pearl Gonzalez par décision unanime (30-27, 30-27, 30-26)

Alesha Zappitella bat. Kelly D’Angelo par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Erin Blanchfield bat. Victoria Leonardo via KO (coup de tête, coups de poing) – Tour 2, 2:06

Jillian DeCoursey bat. Linda Mihalec par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Monica Franco bat. Tina Pettigrew par décision unanime (30-27, 30-27, 30-26)

