Jinh Yu Frey et Ashley Cummins espèrent que l’UFC ajoute un poids atomique

Invicta FC 39 ne sera pas la première fois que Jinh Yu Frey et Ashley Cummins s’affronteront.

Deux des meilleurs poids atomiques du monde, Frey (8-4) et Cummins (7-4) ont combattu il y a deux ans et demi à l’Invicta FC 24 en juillet 2017. Contrairement au match revanche de vendredi soir, leur première réunion n’était pas pour l’or au championnat. Après trois rounds de combats, Frey a été nommé vainqueur par décision unanime.

Bien qu’ils aient passé 15 minutes à se familiariser, aucun combattant ne pense qu’il y a beaucoup de connaissances qu’ils peuvent apporter dans leur deuxième combat en 2020.

“Je ne suis pas retourné et je l’ai regardé”, a déclaré Frey à MMA Junkie. «Elle a changé de camp depuis lors. Depuis, j’ai changé d’entraîneur. C’était il y a presque deux ans et demi. Beaucoup de choses ont changé depuis lors, donc je ne vais pas trop baser mon entraînement sur le déroulement du combat précédent. “

Les deux combattants conviennent qu’il n’y a pas grand-chose à apprendre de revoir le premier combat. Cela ne veut pas dire que Frey et Cummins ne se préparent pas spécifiquement l’un pour l’autre depuis juillet 2017.

Les deux étaient censés se battre en octobre à l’Invicta FC 37, mais Jinh s’est retiré tard avec une blessure. Selon Cummins, le combat avait également été réservé une troisième fois, mais n’a jamais abouti.

“C’est la troisième fois que le combat est programmé”, a déclaré Cummins au MMA Junkie. «Nous devions nous battre en octobre. J’ai fait tout un camp. Un peu plus d’une semaine, il a été annulé. Avant cela, c’était à nouveau prévu. (Président de l’Invicta FC) Shannon (Knapp) a appelé mon entraîneur et m’a dit que nous nous battions pour la ceinture. J’attendais juste un contrat. J’étais dans le camp depuis environ deux semaines et j’ai découvert que Jinh se battait pour une ceinture en Asie, à la place. »

Pour Cummins, la motivation pour mener ce combat était simple. Elle veut effacer la perte de son record – et gagner une ceinture dans le processus.

“Ma seule perte à 105 livres est contre Jinh, donc je cherche à venger ma seule perte dans cette catégorie de poids et à devenir champion du monde”, a déclaré Cummins. «Devenir champion du monde est mon objectif depuis le premier jour où j’ai commencé à m’entraîner il y a 13 ans.»

De l’autre, et l’incitation de Frey à se battre contre quelqu’un qu’elle a déjà battu était un peu plus complexe. Peu importe qui fait partie du cercle sur le pont, Frey veut faire face aux défis les plus difficiles. Au poids atomique en ce moment, c’est Cummins.

“Quiconque est prêt à me défier pour ma place, je suis prêt à les prendre en considération si je les ai combattus avant ou non”, a déclaré Frey. “Je défends mon territoire.”

Les deux combattants sont heureux de représenter Invicta, mais aucun ne nierait leur intérêt à rejoindre l’UFC si cette opportunité se présentait – en particulier Cummins. Frey est un peu moins optimiste, mais n’a pas exclu la possibilité.

“J’ai entendu beaucoup de rumeurs qui disent que peut-être l’UFC commence à se pencher sur la division des poids atomiques”, a déclaré Frey. «Je vais avoir 35 ans cette année et je vais rester aussi longtemps que je le pourrai. Nous verrons. Je ne fonde pas mes espoirs au début, ils vont commencer une division. … Je ne fais que me battre un combat à la fois. »

“Chaque jour, je dis une petite prière que l’UFC va enfin commencer la division des poids atomiques”, a déclaré Cummins. “C’était le but – être un combattant de l’UFC. Je veux être un champion du monde et je veux être un combattant de l’UFC. Espérons que 2020 sera l’année (l’UFC) commencera enfin la division des poids atomiques. »

L’Invicta FC 39 a lieu vendredi au Memorial Hall de Kansas City, au Kan. La carte est diffusée sur UFC Fight Pass.

