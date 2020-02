Jinh Yu Frey manque de poids pour l’Invicta FC 39, quitte le titre des poids atomiques

«À mon humiliation absolue, ce matin, j’ai raté la limite du championnat des poids atomiques de 0,8 lb. J’ai plein de raisons, mais elles n’ont pas d’importance.

J’ai échoué dans mon professionnalisme. Le combat va se poursuivre, mais il est désormais vacant et je ne vais pas me battre pour la ceinture. Si je gagne, je recevrai le prochain coup de titre. Après l’événement, mon mari et moi reviendrons sur ce sujet et discuterons où nous allons d’ici et où se situe mon avenir. J’ai encore un combat à 5 rounds à l’horizon, donc pour l’instant cela devra attendre mon attention. Mes excuses à mon adversaire, à son camp, à Invicta et aux fans pour avoir manqué à mes devoirs. Mais pour l’instant, mon esprit et ma concentration sont sur demain. »

L’Invicta FC 39 a lieu vendredi au Memorial Hall de Kansas City, au Kan. La carte est diffusée sur UFC Fight Pass.

Consultez les résultats complets des pesées ci-dessous, par Invicta FC.

Jinh Yu Frey (105,8) contre Ashley Cummins (104,5)

Pearl Gonzalez (124,7) contre Miranda Maverick (125,1)

Shanna Young (N / A) contre Daiana Torquato (125.1) – combat annulé en raison de problèmes médicaux chez Young

Alesha Zappitella (105,5) contre Kelly D’Angelo (105,8)

Erin Blanchfield (125,1) contre Victoria Leonardo (124,6)

Jillian DeCoursey (105,7) contre Linda Mihalec (105,2)

Tina Pettigrew (135,3) contre Monica Franco (134,8)

.