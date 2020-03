Joanna fait une nouvelle déclaration après l’UFC 248

Peu de temps après sa défaite contre Zhang Weili dans UFC 248, Joanna Jędrzejczyk a fait une première déclaration. Tous les fans ont attendu leurs premiers mots, après l’interview dans l’octogone. Mais en réalité, la combattante polonaise n’a pas beaucoup parlé du combat, comme si son adversaire l’avait fait.

“Béni soit l’Éternel, mon rocher, qui entraîne mes mains pour la guerre, et mes doigts pour la bataille. Ma miséricorde et ma force, mon rempart et mon libérateur, mon bouclier dans lequel je me suis réfugié, celui qui tient mon peuple sous moi… »

Joanna Jedrzejczyk fait une deuxième déclaration

Plus récemment, Joanna fait une nouvelle déclaration, Il n’a pas beaucoup parlé du combat, bien qu’il ait dit que le résultat n’a pas d’importance.

«Peu importe ce qui se passe dans ma vie. GAGNEZ ou PERDEZ. En haut ou en bas. Je vous en suis reconnaissant jour et nuit! Reconnaissant pour la vie que je vis, reconnaissant pour les gens autour de moi et reconnaissant pour tous les beaux moments. Je sais que je suis chanceux et aussi reconnaissant“.

Et les fans d’arts martiaux mixtes aussi nous devons être reconnaissants à ce combattant légendaire qui donne toujours un spectacle dans chacun de ses combats.