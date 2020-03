Joanna Jedrzejczyk claque «arrogant et arrogant» Weili Zhang

Image via @joannamma sur Instagram / photographie de Jeff Bottari / UFC

L’ancienne championne des pailles de l’UFC, Joanna Jedrzejczyk, a le sentiment que la championne en titre de la division, Weili Zhang, devient arrogante.

Jedrzejczyk a déchaîné Zhang avant leur combat pour le titre de poids de paille, qui co-titre la carte UFC 248 à Las Vegas samedi soir.

“Elle agit comme si elle était confiante”, a déclaré Jedrzejczyk à MMA Junkie. “Elle est trop confiante – à ses yeux, je peux voir que c’est une petite fille. Elle n’est pas prête. C’est trop pour elle. Elle ne sait pas comment se porter championne, et je vais le prouver.

“Je vois qu’elle est trop confiante, elle surmonte et elle devient arrogante et arrogante – et elle ne veut pas me regarder dans les yeux”, a ajouté Jedrzejczyk. «Je ferai de mon mieux pour la faire cesser de fumer et me prie d’arrêter. Mais je sais qu’elle est très dangereuse. Tout et n’importe quoi peut arriver. Knockout, soumission – mais je suis prêt à prendre cette guerre. Je suis prêt à traverser la guerre. “

Alors que Jedrzejczyk semble ravie de vérifier l’ego de Zhang, sa principale priorité est de retrouver le titre qu’elle possédait depuis si longtemps.

“C’est le combat le plus important de ma carrière de combattant, dans ma vie”, a déclaré Jedrzejczyk. «Je suis très heureux d’être le challenger et de reprendre ce qui m’appartient – la ceinture de paille. Cela fait longtemps. J’ai été champion pendant 966 jours et ça fait plus de 518 jours sans que je porte la ceinture, sans que je sois champion. Cela signifie que j’étais le champion pour la raison, et je suis la bonne personne pour être le challenger pour la ceinture de paille. “

Joanna Jedrzejczyk participera à l’événement co-principal de l’UFC 248 avec une victoire dominante sur Michelle Waterson en vue arrière. Avant cela, elle a échoué dans un combat pour le titre des poids mouches avec Valentina Shevchenko. Pensez-vous qu’elle vaincra Weili Zhang ce samedi?

