Joanna Jedrzejczyk continue avec des plans pour descendre pour voler des poids

Joanna Jedrzejczyk

L'ancienne championne UFC des poids paille Joanna Jedrzejczyk cherche toujours à récupérer la ceinture de 115 livres, mais a l'intention de Soyez couronné champion poids mouche.

Joanna Jedrzejczyk Il a défendu la ceinture de poids de paille cinq fois quand il a commencé à envisager de devenir un double champion essayant de capturer le poids de mouche. Mais, ces plans ont été exclus après qu'il a perdu contre Rose Namajunas. Au lieu d'avancer, il a décidé de rester jusqu'à ce qu'il récupère la ceinture de poids en paille.

Joanna J'essaie de capturer la ceinture de poids de paille deux fois, je l'ai perdue en vain. Dans son premier combat sans titre, il a battu Tecia Torres par décision unanime UFC sur Fox 30.

L'occasion de devenir un champion poids mouche est apparue après Nicco Montano la ceinture sera enlevée pour ne pas la défendre. Valentina Shevchenko J'ai besoin d'un rival pour me battre pour la ceinture, et Joanna J'accepte, perdant par décision unanime UFC 231.

«Oui, peut-être à l'avenir. Avant mon combat avec Valentina Shevchenko, je n'avais pas assez de temps pour me préparer dans une autre division. » Il a déclaré lors d'une conversation avec la presse à l'UFC 245. "Je n'avais que six semaines pour me préparer et affronter l'un des meilleurs."

Joanna Il pense que s'il avait eu plus de temps, il aurait fait mieux Shevchenkoet je le savais avec son entraîneur. Un changement de poids mouche est toujours dans les plans de l'ancien champion.

"Si définitivement"Jedrzejczyk a parlé de grimper pour voler des poids. "C'est le plan pour l'avenir."