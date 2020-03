Joanna Jedrzejczyk croit qu’elle va dépasser Weili Zhang et l’obliger à «quitter» pour récupérer sa ceinture

Joanna Jedrzejczyk cherche à récupérer sa couronne de paille lorsqu’elle affrontera l’actuelle championne Weili Zhang lors du co-événement principal de l’UFC 248 ce samedi.

Jedrzejczyk a détenu le titre de mars 2015 à novembre 2017, puis l’a perdu contre Rose Namajunas. Depuis lors, elle a eu une autre chance à la ceinture et s’est battue pour la ceinture de poids mouche vacante, mais n’a pas réussi.

Maintenant, contre Zhang, le Polonais est convaincu que la ceinture reviendra à sa place, et c’est autour de sa taille.

«C’est un rêve devenu réalité. Ce sera mon 14e combat à l’UFC et mon 10e combat pour une ceinture », a déclaré Jedrzejczyk à BJPENN.com. «Je suis très heureux que l’UFC ait cette confiance et cette confiance en moi que je peux le faire et que je le ferai.»

En entrant dans ce combat, Jedrzejczyk est un léger outsider car beaucoup pensent que le pouvoir de Zhang fera la différence. La championne chinoise n’a également que quatre combats à l’UFC, mais la Polonaise souligne qu’elle a remporté la ceinture lors de sa deuxième apparition dans l’Octogone et prévoit de montrer la différence samedi.

«Je suis devenu le champion UFC des poids paille après deux combats UFC, qu’en est-il? Les gens ne savaient pas grand-chose sur moi non plus, donc ça ne change rien », a-t-elle expliqué. «Je dois être prêt à tout et n’importe quoi. Je fais face au meilleur poids de paille et elle est mon prochain grand défi. Elle est la plus méchante des femmes mais je prévois de reprendre ce qui m’appartient dans la ceinture de paille. J’ai dirigé cette division pendant deux ans et huit mois. Ce sera une nuit parfaite pour moi. »

Dans ce combat, Jedrzejczyk pense qu’elle a un net avantage cardio car Zhang n’a jamais participé à cinq tours auparavant. Elle croit également qu’elle frustrera le champion avec sa pression constante et son volume de coups de poing.

Pourtant, l’ancienne championne sait qu’elle doit s’inquiéter de la capacité de finition de Zhang.

«Elle n’a jamais affronté quelqu’un comme moi, tout en haut. J’ai vécu tant de batailles en cinq rounds, des guerres. Je m’améliore à chaque tour et je sais qu’elle va essayer de se manifester », a-t-elle déclaré. «Mais, je dois être intelligent dans ce combat pour garder le rythme et rester calme et lui faire arrêter de tourner en rond. Faites-la fatiguer là-dedans.

“Mais, elle peut assommer les gens et le fait est qu’elle cherche une soumission, je pense. Elle soumet des gens et elle est dangereuse à tout », a poursuivi Jedrzejczyk. “Je vais être prêt à tout.”

Si Joanna Jedrzejczyk bat effectivement Weili Zhang à l’UFC 248 et récupère son titre, elle dit que la victoire est plus grande que son héritage.

«Cette victoire est plus grande que tout mon héritage. Cette victoire signifie tout le 7 mars. Je n’ai rien à prouver à personne, même à moi-même », a-t-elle déclaré. «Je sais comment je veux consolider mon héritage le 7 mars et devenir double champion UFC des poids de paille, pour moi, ma famille et mes amis, c’est tout. Mon héritage est si grand et je le fais pour moi maintenant. “

Au final, Joanna Jedrzejczyk a déjà dit qu’elle aimerait que sa première défense de titre soit contre Rose Namajunas. Après cela, elle n’est pas opposée à remonter en poids à la mouche.

«C’est une option. J’aime me mettre au défi, mais en ce moment, je me concentre sur la victoire et la défense de la ceinture. Qui sait quelle sera la prochaine étape », a-t-elle conclu.

Pensez-vous que Joanna Jedrzejczyk battra Weili Zhang à l’UFC 248?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.